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安倍晉三內閣民調直落 首見連兩月共暴跌10%

2019-12-15 22:14聯合報 編譯羅方妤／即時報導

日本共同社15日公布的最新民調顯示，日本安倍晉三內閣支持率為42.7%，比上月下滑6個百分點。安倍被控用公款招待支持者參加賞櫻會，導致民調連續第2個月下滑。

民調顯示，安倍內閣不支持率從38.1%上升至43%，是去年12月以來首度高於支持率。

安倍內閣支持率在上月已比前一個月下滑5.4個百分點，如今又跌了6個百分點，兩個月跌了超過10個百分點是去年二月以來首見。當時安倍捲入低價出售國有土地給森友學園醜聞，導致支持度大跌。

安倍對於以公款招待支持者參加賞櫻會的解釋，有83.5%的受訪者表示不夠充分。賞櫻會有項長期慣例，首相或內閣官員可在政府擬定賞櫻會嘉賓名單前提出建議。該聚會是用來嘉獎運動員或名人的成就。

安倍擔任自民黨總裁的任期將在2021年9月屆滿，自民黨目前的黨章規定總裁可以3連任，但一些自民黨高層支持修改黨章，允許安倍續任，好讓他可進行修憲。然而，民調顯示，61.5%的民眾反對安倍連續第4屆擔任任期3年的自民黨總裁，只有28.7%的人支持他續任。

另外，51.5%的民眾反對政府派遣自衛隊到中東地區，33.7%支持。內閣將於下月23日批准自民黨草案，派遣自衛隊到中東確保商業運輸安全，並收集情報和進行研究。參與外國衝突將違反規定日本放棄戰爭的憲法第九條，因此派遣自衛隊至海外在日本是個敏感議題。

這項民調在14日和15日以電話隨機抽樣，調查全日本738個有合格選民的家戶以及1267個行動電話用戶，2項調查都有511回覆。

日本民眾去年三月在首都東京國會議事堂前抗議低價出售國有土地給森友學園醜聞，要求安...
日本民眾去年三月在首都東京國會議事堂前抗議低價出售國有土地給森友學園醜聞，要求安倍內閣下台。美聯社
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日本首相安倍晉三（中）被控用公款招待支持者參加賞櫻會。法新社
日本首相安倍晉三（中）被控用公款招待支持者參加賞櫻會。法新社
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日本安倍晉三內閣民調連續兩月暴跌共10個百分點，是去年二月以來首見。歐新社
日本安倍晉三內閣民調連續兩月暴跌共10個百分點，是去年二月以來首見。歐新社
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自民黨內閣民調

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