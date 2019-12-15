安倍晉三內閣民調直落 首見連兩月共暴跌10%

日本共同社15日公布的最新民調顯示，日本安倍晉三內閣支持率為42.7%，比上月下滑6個百分點。安倍被控用公款招待支持者參加賞櫻會，導致民調連續第2個月下滑。

民調顯示，安倍內閣不支持率從38.1%上升至43%，是去年12月以來首度高於支持率。

安倍內閣支持率在上月已比前一個月下滑5.4個百分點，如今又跌了6個百分點，兩個月跌了超過10個百分點是去年二月以來首見。當時安倍捲入低價出售國有土地給森友學園醜聞，導致支持度大跌。

安倍對於以公款招待支持者參加賞櫻會的解釋，有83.5%的受訪者表示不夠充分。賞櫻會有項長期慣例，首相或內閣官員可在政府擬定賞櫻會嘉賓名單前提出建議。該聚會是用來嘉獎運動員或名人的成就。

安倍擔任自民黨總裁的任期將在2021年9月屆滿，自民黨目前的黨章規定總裁可以3連任，但一些自民黨高層支持修改黨章，允許安倍續任，好讓他可進行修憲。然而，民調顯示，61.5%的民眾反對安倍連續第4屆擔任任期3年的自民黨總裁，只有28.7%的人支持他續任。

另外，51.5%的民眾反對政府派遣自衛隊到中東地區，33.7%支持。內閣將於下月23日批准自民黨草案，派遣自衛隊到中東確保商業運輸安全，並收集情報和進行研究。參與外國衝突將違反規定日本放棄戰爭的憲法第九條，因此派遣自衛隊至海外在日本是個敏感議題。