親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

再批遠航事件 張顯耀爆幕後主導人是他

被指刺探情報 陸外交官喊冤：是迷路不是硬闖軍事基地

促鱘魚全變性 日本發現讓魚子醬變便宜的方法

2019-12-15 21:45聯合報 編譯羅方妤／即時報導

日本每日新聞報導，大阪近畿大學9日宣布，一批人工養殖的鱘魚藉由餵食雌性激素全變成雌魚，這項研究可能有助於找出生產低成本魚子醬的方法。

鱘魚卵製成的魚子醬是昂貴佳餚。由於確認鱘魚性別需花費很長的時間，是魚子醬價格居高不下的原因之一。如果近畿大學研發的技術能廣泛應用，魚子醬可能會降價。

魚子醬廠商為識別鱘魚性別付出高昂成本，他們必須等到鱘魚約3歲時，打開一條又一條鱘魚的胃部，確認牠們生殖腺的顏色和形狀，之後還要將魚肚縫合，放回水中。廠商在確認鱘魚性別前的3年間，也要花費巨大成本養魚。

近畿大學水產研究所助理教授稻野利直（音譯）表示，他們在鱘魚人工孵化4個月後，餵食150條幼年西伯利亞鱘混有雌二醇的飼料約6個月，之後再餵食一般飼料。當他們隨機挑選45條鱘魚檢查時，發現每條都有卵細胞。下一步是觀察其餘的鱘魚5歲時會不會產卵。

近畿大學水產研究所自1995年開始研究鱘魚，並從2008年開始銷售自己的品牌「近畿魚子醬」。他們持續採取新方法提升魚子醬品質和生產效率。該研究所下一步將用源自植物的植物雌激素，把所有鱘魚變成雌魚。稻野表示：「我們希望5年內研發出讓鱘魚變性的可行計畫。」

日本近畿大學研發出讓鱘魚變性的方法，可望讓魚子醬價格下降。（法新社）
日本近畿大學研發出讓鱘魚變性的方法，可望讓魚子醬價格下降。（法新社）
分享

大阪變性

延伸閱讀

爆米花／後援5局封鎖合庫隊 余謙：當美國隊在...

爆米花／余謙5局無失分強力後援 大學隊兩度擊...

魚子醬、龍蝦牛排選擇困難發作 3間耶誕高檔餐...

NBA／大學恩師證實 沃爾母親不幸癌逝

相關新聞

怕時間太趕！歐盟打算繞過強生 延長英國脫歐過渡期

2019-12-15 18:12

瑞典環保少女通貝裡的漫長回家之路

2019-12-15 18:30

兩個月來第5場強震！菲律賓南部地區遭6.8強震侵襲

2019-12-15 15:49

氣候峰會達折衷協議 碳交易等棘手問題明年再談

2019-12-15 21:06

菲律賓南部規模6.8強震 1死14傷房屋受損

2019-12-15 20:31

環保少女為失言道歉 瑞典片語直翻英文鬧烏龍

2019-12-15 19:46

不延過渡期！英硬脫歐大臣：明年底前與歐盟達貿易協議

2019-12-15 19:06

減碳標準無共識 聯合國氣候峰會陷僵局

2019-12-15 18:19

前總統莫拉萊斯流亡阿根廷 玻利維亞將發逮捕令

2019-12-15 17:25

脫歐在望 歐盟憂英成「泰晤士河上的新加坡」

2019-12-15 17:17

USGS：菲律賓南部發生地震 規模6.8

2019-12-15 15:33

懷特島爆發死者增至18 紐西蘭不放棄找回最後2遺體

2019-12-15 15:09

UK演哪齣？英國「最會選舉男人」與脫歐紙牌屋

2019-12-15 14:19

國籍修法忽略穆斯林 印度民眾抗議

2019-12-15 13:33

北大智庫：抗衡大陸 美軍今年在印太區舉行85次軍演

2019-12-15 13:31

愛無止息！哥哥為病逝妹妹點亮耶誕燈 捐款臨終關懷

2019-12-15 12:30

飛南極途中失事 智利同架運輸機2016年出過狀況

2019-12-15 12:01

北大智庫：美軍今年在印太舉行85次軍演 阻中國崛起

2019-12-15 11:29

環保人士傾倒馬糞 抗議氣候會議一事無成

2019-12-15 11:18

英女王19日國會發表演說 公布新政府施政大綱

2019-12-15 10:45

日本漫畫書描述維族女慘遭迫害經歷 引起廣大迴響

2019-12-15 10:02

千萬「國民」滾出去？印度「排穆斯林」的爭議公民修法

2019-12-15 10:00

報復德國！香港抗爭扯上利比亞內戰 柏林進程被消失

2019-12-15 09:47

強風、洪水、土石流重創法國西南 釀1死5傷6萬戶停電

2019-12-15 09:41

一年來走遍各地示威 環保少女童貝里：我要休息一下

2019-12-15 08:48

瑞典首度挺台參與聯合國氣候談判

2019-12-15 07:44

印尼逾2萬7000頭豬隻死於豬霍亂

2019-12-15 07:44

勝選心法：強生、川普大撒幣策略奏效 力拚民粹

2019-12-15 00:09

川普會巴拉圭總統 提美台合作計畫

2019-12-15 00:04

蘇丹前總統巴席爾貪汙罪定讞 被判2年關押

2019-12-14 22:56

紐西蘭懷特島火山噴發增一死 首位罹難者身分確認

2019-12-14 22:06

尼泊爾南部爆炸案 致3人喪命

2019-12-14 22:02

大馬首相馬哈迪再暗示 可能續任到2020年之後

2019-12-14 21:29

安倍晉三自選年度漢字始 遭諷何不選賞櫻的櫻

2019-12-14 20:48

紐西蘭懷特島火山恐再爆發 潛水員續搜尋2失蹤者

2019-12-14 19:19

不敢惹中國？德足球名將控迫害維吾爾 竟遭球團切割

2019-12-14 18:37
看更多

熱門文章

穿錯衣服？蒼井空用「它」擋胸器 網友暴怒：給我脫掉

2019-12-15 11:00

兩個月來第5場強震！菲律賓南部地區遭6.8強震侵襲

2019-12-15 15:49

報復德國！香港抗爭扯上利比亞內戰 柏林進程被消失

2019-12-15 09:47

30多年來首次！陸駐美大使館兩人涉刺探情報 遭美驅逐

2019-12-15 19:06

自然鬈髮不能選美？非裔全包選美后冠 辛酸誰人知

2019-12-15 09:00

分析／美中初步貿易協議 一帖治標不治本的止痛藥

2019-12-15 08:25

日本漫畫書描述維族女慘遭迫害經歷 引起廣大迴響

2019-12-15 10:02

新聞眼／美中分歧未解 貿易戰好戲在後頭

2019-12-15 00:17

日新幹線 催動全球高鐵競賽

2019-12-14 23:39

紐西蘭懷特島火山噴發增一死 首位罹難者身分確認

2019-12-14 22:06

怕時間太趕！歐盟打算繞過強生 延長英國脫歐過渡期

2019-12-15 18:12

美中第一階段協議 下月簽署

2019-12-15 00:25

一年來走遍各地示威 環保少女童貝里：我要休息一下

2019-12-15 08:48

環保少女為失言道歉 瑞典片語直翻英文鬧烏龍

2019-12-15 19:46

中國對美國部分進口商品 15日起暫不徵收關稅

2019-12-15 13:22

耶誕奇蹟？帳戶瞬間多11億台幣！原來是烏龍一場

2019-12-15 13:12

賓士電動車 延至後年攻美

2019-12-15 00:29

懷特島爆發死者增至18 紐西蘭不放棄找回最後2遺體

2019-12-15 15:09

美財長米努勤：第二階段美中貿易磋商 可能分次進行

2019-12-14 23:59

德恢復「師傅制」 保護產業

2019-12-15 00:29

勝選心法：強生、川普大撒幣策略奏效 力拚民粹

2019-12-15 00:09

被指刺探情報 陸外交官喊冤：是迷路不是硬闖軍事基地

2019-12-15 21:27

2020美國經濟 Fed官員叫好

2019-12-15 00:28

北大智庫：美軍今年在印太舉行85次軍演 阻中國崛起

2019-12-15 11:29

愛無止息！哥哥為病逝妹妹點亮耶誕燈 捐款臨終關懷

2019-12-15 12:30

富比世：美中首階段協議 華為成輸家

2019-12-15 17:00

美中敲定貿易協議 對全球股市有何影響？

2019-12-14 23:36

最強政府「小編」！英女王聘數位主管 年薪最高202萬台幣

2019-12-15 10:36

瑞典環保少女通貝裡的漫長回家之路

2019-12-15 18:30

影／偷襲女記者直播路跑摸臀色狼抓到了！被控性毆打罪名

2019-12-15 13:27

USGS：菲律賓南部發生地震 規模6.8

2019-12-15 15:33

瑞典首度挺台參與聯合國氣候談判

2019-12-15 07:44

影／「你餓了嗎？」駭客入侵居家監視器 播恐怖歌曲小孩壞嚇

2019-12-15 18:32

賊偷了禮物竟在門口留手寫感謝紙條 屋主傻眼

2019-12-15 13:21

日生赴美修MBA人數 大減

2019-12-15 00:29

脫歐在望 歐盟憂英成「泰晤士河上的新加坡」

2019-12-15 17:17

美眾院彈劾川普 本周全院表決

2019-12-15 00:11

星期人物／謹小慎微的谷歌新當家 皮采

2019-12-15 00:15

首開先例！比利時狂歡節反猶太 被世界遺產除名

2019-12-15 18:24

強風、洪水、土石流重創法國西南 釀1死5傷6萬戶停電

2019-12-15 09:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top