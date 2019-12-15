促鱘魚全變性 日本發現讓魚子醬變便宜的方法

日本每日新聞報導，大阪近畿大學9日宣布，一批人工養殖的鱘魚藉由餵食雌性激素全變成雌魚，這項研究可能有助於找出生產低成本魚子醬的方法。

鱘魚卵製成的魚子醬是昂貴佳餚。由於確認鱘魚性別需花費很長的時間，是魚子醬價格居高不下的原因之一。如果近畿大學研發的技術能廣泛應用，魚子醬可能會降價。

魚子醬廠商為識別鱘魚性別付出高昂成本，他們必須等到鱘魚約3歲時，打開一條又一條鱘魚的胃部，確認牠們生殖腺的顏色和形狀，之後還要將魚肚縫合，放回水中。廠商在確認鱘魚性別前的3年間，也要花費巨大成本養魚。

近畿大學水產研究所助理教授稻野利直（音譯）表示，他們在鱘魚人工孵化4個月後，餵食150條幼年西伯利亞鱘混有雌二醇的飼料約6個月，之後再餵食一般飼料。當他們隨機挑選45條鱘魚檢查時，發現每條都有卵細胞。下一步是觀察其餘的鱘魚5歲時會不會產卵。