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氣候峰會達折衷協議 碳交易等棘手問題明年再談

2019-12-15 21:06聯合報 編譯羅方妤／即時報導

英國BBC報導，史上會期最長的西班牙馬德里聯合國氣候峰會15日終於以折衷協議畫下句點。筋疲力竭的近200個國家代表們勉強達成有限共識，同意所有國家必須在明年11月英國格拉斯哥氣候峰會舉行前提出新的氣候承諾，但有關碳交易市場等棘手問題，將推遲到下次峰會再討論。

這次峰會原定13日結束，但因各國代表無法就關鍵議題達成共識，會議延長了2天2夜，終於達成折衷協議，就是各國必須在明年格拉斯哥峰會前提出新的、改良版減碳計畫。各方都同意需要提高目標，因為科學家認為以目前的減排情況，全球均溫在2030年代就會高過避免氣候危機的門檻，因此各國必須追加進度，拉近目標和門檻間的差距。

歐盟和一些小型島國支持追求更高的目標，遭美國、巴西、印度和中國大陸等國反對。然而，富裕國家也願意妥協，他們必須在明年峰會前表明遵守對抗氣候變遷的承諾。

歐洲氣候基金會執行長、巴黎氣候協定主要建構者杜比安納說：「聯合國氣候變遷綱要公約第25次締約國會議（COP25）的結果真是個大雜燴，和科學研究要求我們必須做的行動相去甚遠。需要在馬德里峰會展現行動的要角沒有符合各界預期，但多虧島國、歐洲、非洲和拉丁美洲國家的改革聯盟，我們違逆汙染大國的意願，取得最好結果。」

然而，包括棘手的碳交易問題都沒有結論，將推遲至明年格拉斯哥峰會討論。智庫「權力轉移非洲」成員阿多表示：「巴西和澳洲所倡導、規定薄弱的市場交易機制還好已被擱置，這樣的做法若通過會削弱減排努力。我們可以在明年格拉斯哥峰會繼續奮戰。」

許多與會者不滿整體方案，認為沒有反映出學界呼籲的減排急迫性。然而，不少談判代表認為，在馬德里歷經艱難而複雜的會談後，他們很高興能繼續推動相關進展。

聯合國氣候變遷綱要公約第25次締約國會議主席舒密特15日在馬德里的會場發表談話。...
聯合國氣候變遷綱要公約第25次締約國會議主席舒密特15日在馬德里的會場發表談話。（路透）
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馬德里氣候變遷非洲

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