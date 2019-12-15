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Google公布美國今年十大熱搜旅遊景點 你都去過了嗎？

2019-12-15 20:55經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

CNBC報導，Google日前公布「2019年度搜尋排行榜」，揭開過去一年來在美國搜尋次數最高的十大旅遊景點。

這項排行顯示了美國當前的旅遊趨勢，不過未必是最熱門的選項，所以如果廣受喜歡的加勒比海或迪士尼樂園未上榜，也不用感到訝異。不過，Google利用美國人在旅遊思維上的變化，透露出他們今年去過或想去的地方比往年更多。

Google以下列出美國2019年十大熱搜旅遊景點。

●第一名：馬爾地夫

看到馬爾地夫的照片，就能理解為何這個南亞的蕞爾小國這麼熱門，當地風景就是如此美不勝收。馬爾地夫是一系列環狀珊瑚礁組成，賣點是每個島都是度假勝地、半透明的碧綠海水以及原始珊瑚礁。

●第二名：日本

全世界都對日本深深著迷，美國人也不例外。根據聯合國世界旅遊組織（WTO）的報告，日本是今年國際旅遊收入成長第二高的國家，僅次於澳洲。

●第三名：波拉波拉島

法屬波里尼西亞的波拉波拉島（Bora Bora），擁有眾多晶瑩剔透的潟湖和蔗糖色的海沙，是與鯊魚（悠閒自在的那種）、魟魚甚至鯨魚同遊的最佳地點。在波拉波拉島這個熱帶天堂，浮潛是一門需求很大的生意。

拉斯維加斯

世上分為兩種人：喜愛及不喜愛拉斯維加斯的人，但請別誤會，這兩種人都會到此地旅遊。在這個場所可以看到許多事物，包括賭客玩撲克牌21點、賭場女郎、婚禮前告別單身派對、音樂連播、超讚俱樂部，甚至是經典款的吃角子老虎機。

●墨西哥

墨國是多數美國人最喜愛的旅遊景點，多年來一直是如此。難怪乎美國2015年發問次數最多的旅遊問題會是：到墨西哥的坎昆可以買什麼？

此外，排名第六到第十的景點幾乎都在美國，包括阿拉斯加、紐奧良、加州、紐約，以及唯一一個海外景點：哥斯大黎加。

馬爾地夫是一系列環狀珊瑚礁組成，賣點是每個島都是度假勝地、半透明的碧綠海水以及原...
馬爾地夫是一系列環狀珊瑚礁組成，賣點是每個島都是度假勝地、半透明的碧綠海水以及原始珊瑚礁。美聯社
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馬爾地夫是一系列環狀珊瑚礁組成，賣點是每個島都是度假勝地、半透明的碧綠海水以及原...
馬爾地夫是一系列環狀珊瑚礁組成，賣點是每個島都是度假勝地、半透明的碧綠海水以及原始珊瑚礁。路透
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馬爾地夫珊瑚拉斯維加斯

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