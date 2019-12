環保少女為失言道歉 瑞典片語直翻英文鬧烏龍

瑞典環保少女童貝里13日在義大利北部杜林的「為氣候罷課」抗議活動以英文演說。(路透) 分享 facebook

英國BBC報導,瑞典環保少女童貝里為自己13日在義大利杜林氣候抗議活動口誤道歉,她當天以英文演講時誤用瑞典片語,稱世界各國領導人都應該「靠牆站好」(put against the wall)。這個說法在瑞典文中意為追究責任,但在英文中卻有將被行刑隊槍決之意。

童貝里參加西班牙首都馬德里的聯合國氣候變遷綱要公約第25次締約國會議後,赴義大利杜林演講。她當天表示,她害怕光靠召開峰會難以促使世界採取適當行動對抗氣候變遷,環保人士應該持續要求各國領導人負起責任。

童貝里當時說:「世界各國領導人仍試圖逃避責任,我們必須確保他們無法這麼做。我們必須讓他們靠牆站好(We will make sure that we put them against the wall),讓他們擔起職責並守護我們的未來。」

童貝里表示,put against the wall這個說法在她的母語瑞典語中,是指追究某人責任的意思。然而,這個片語在英文中卻有死刑犯被逼到牆邊準備讓行刑隊槍決之意。童貝里說,「這就是你用第二語言即興演講會發生的事」。

童貝里誤用片語後引發一些關注,她14日推文澄清:「昨天我是要說追究領導人的責任。如果有人誤會我的意思,我會道歉。我反對任何校園抗議行動使用任何形式的暴力。」

美國時代雜誌11日宣布選出童貝里為該刊年度風雲人物。