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怕時間太趕！歐盟打算繞過強生 延長英國脫歐過渡期

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怕時間太趕！歐盟打算繞過強生 延長英國脫歐過渡期

2019-12-15 18:12聯合報 編譯李京倫／即時報導

英國首相強生14日到英格蘭杜倫郡，會見新當選的保守黨國會議員。（路透）
英國首相強生14日到英格蘭杜倫郡，會見新當選的保守黨國會議員。（路透）
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英國衛報報導，歐盟領袖打算單方面把英國脫歐後的過渡期延長到2020年底之後，使英國屆時仍得遵守歐盟規範，因為歐盟領袖擔心，英國明年1月底脫歐之後，剩餘時間太短，歐盟會來不及與英國談出過渡期結束後的新協議，而且英國首相強生說過，不會延長過渡期。

歐盟執委會主席范德賴恩說，在這麼短的時間內要談出歐盟與英國未來關係的新協議，非常具挑戰性。

根據脫歐協議，英國明年1月底脫歐之後進入過渡期，英國首要之務就是跟歐盟談判未來的貿易協議。英國希望自己的商品與服務盡可能進入歐盟市場。過渡期到明年12月31日結束，英國將脫離歐盟關稅同盟和單一市場，而且再也不受歐盟法院管轄，2021年1月起，英國與歐盟的貿易關係，將受到新協議規範。

時間很緊迫。歐盟可能要花上幾周，才能正式授權給談判代表，也就是說，英歐貿易關係談判可能明年3月才開始。

貿易談判必須在明年6月底前產生正式協議，到時候，英國有權決定是否將過渡期延長一到兩年，不過強生已表明不會延長。

如果明年6月底雙方談不出協議，英國就有可能在明年底「無協議」脫離關稅同盟和單一市場。

如果雙方談出協議，協議須經過批准才能生效，這要花上幾個月。

歐盟曾與外部國家談出這麼複雜且規模這麼大的貿易協議，但從來沒有在三個月內談成。

英國歐盟脫歐

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