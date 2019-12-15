瑞典環保少女通貝裡的漫長回家之路

瑞典少女通貝裡（Greta Thunberg）。 圖／德國之聲中文網提供 分享 facebook

在馬德裡召開的聯合國氣候峰會尚未結束時，瑞典少女通貝裡（Greta Thunberg）已經提早踏上了回鄉之路。昨天（12月14日），她在Twitter上发了一張照片。照片上可以看到她坐在德國高鐵ICE的通道地上，身邊堆放著大量行李。她一只手托著下巴，向窗外眺望。照片配的文字是：「乘坐滿員的火車穿過德國。我終於踏上回家的路了！」

Twitter的一些用戶在這篇推文下調侃德國鐵路，讓通貝裡做好准備，因為德國火車晚點是家常便飯。

根據行車信息，通貝裡乘火車從馬德裡回到斯德哥爾摩，至少需要花費兩天的時間。

作為氣候保護積極參與者，通貝裡拒絕乘坐飛機，因為飛機會造成大量的碳排放。幾天前，她被《時代》雜志評為年度人物，她也由此成為92年來獲此殊榮年紀最輕的時代風雲人物。她自去年8月開始在瑞典議會外進行每周一次的氣候罷課運動(Fridays For Future)。這場一個人的運動後來變成全球性的氣候倡議活動，迫使各國政府采取措施應對氣候危機。

今年她兩度乘坐帆船跨越大西洋，參與在紐約和馬德裡舉行的國際氣候峰會。在馬德裡氣候峰會上，她批評國際社會在氣候保護方面取得的進展十分緩慢。她在Twitter上寫道：「科學結果十分清晰，但是科學結果卻遭到無視。」「但是不管发生什麼，我們永遠都不會放棄。我們才剛剛開始。」

洪沙 /文山（德新社、法新社）

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