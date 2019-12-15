減碳標準無共識 聯合國氣候峰會陷僵局

2019年聯合國氣候高峰會為於西班牙馬德里，圖為會場的地球模型。（photo by 網路截圖） 分享 facebook 「為達成氣候協議，各國仍需要展現出最大的彈性。」在西班牙首都馬德里召開的聯合國氣候峰會（COP25），由於各國對減碳標準看法不一，使會議陷入僵局，科學家表示，就算是達成最佳共識，恐怕都已無法避免可預見的全球暖化情形。

各國意見分歧

《英國廣播公司》報導指出，今年在西班牙馬德里舉辦，為期兩週的聯合國氣候高峰會中，歐盟成員國及面臨氣候危機的小型島國，皆大力提倡減少溫室氣體排放，希望參與巴黎協議的190多國都要做出在2020前加強減碳的承諾，而部分溫室氣體排放大國，如美國、巴西、及印度，則稱未見改變目前計畫的必要。

會議在14日釋出一份草案，延續2015年巴黎協議簽約國的規範，該協議的目的為將全球均溫升幅控制在攝氏2度，然而科學家隨後已將全球均溫的升幅的「安全限制」調整至攝氏1.5度，憂思科學家聯盟成員邁耶表示，對於此草案「完全無法接受」，因其內容完全沒有要求各國提高減碳的目標。

「沈默多數需作為」

根據《美聯社》的報導，邁耶表示，「我自從1991年起就持續參加氣候談判，我從沒看過協商內容與來自科學家及人民的要求有這麼大的出入，」據統計，全球均溫自後工業時期已上升攝氏1度，以目前各國的努力，在2100年前全球均溫仍會再上升2至3度，足以對地球造成嚴重的後果，發展中國家更是將首當其衝。

自然資源守護委員會的施密特表示，「會議中的排放大國負有全球80％溫室氣體排放的責任，反而是其餘小國更獻出提高減碳力道決心，」他呼籲，「沈默的多數」必須有所作為，加強他們的減碳承諾。

【更多精采內容，詳見 】