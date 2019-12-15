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脫歐在望 歐盟憂英成「泰晤士河上的新加坡」

2019-12-15 17:17世界日報 編譯中心／綜合14日電

英國首相強生12日帶領保守黨在大選取得過半數議席，英國可望在明年初脫歐。路透報導，歐盟外交官擔心，英國會變「泰晤士河上的新加坡」（Singapore-on-Thames），意指成為歐洲區域內的貿易樞紐，但又不按歐盟的規則辦事。

綜合媒體報導，英國與歐盟的「分手」手續尚未結束，未來舉行的貿易協議談判更是另一大挑戰。強生取得大勝後，歐洲多個領袖表示，未來的英歐貿易談判要「公平」。歐洲理事會主席米歇爾一方面表示，希望在未來與英國建立非常緊密的戰略關係，但另一方面警告稱，歐盟會維護自身利益，確保雙方公平競爭。

法國總統馬克宏也表態，稱希望與脫歐後的英國建立非常特殊的關係，特別是國防與安全方面，「若英國首相與英國國會想要野心勃勃的貿易協議，他們應該知道歐洲的準則是什麼」。

歐盟把目光放於環境、勞工標準和政府援助的準則，希望確保英國不能以不公平的低價，在歐盟的單一市場上銷售產品。

據悉，英國可望2020年1月底前如期脫歐，之後英國便會進入過渡期，直至2020年底，以協商與歐盟之間在貿易等議題上的新關係。英國為了與美國達成貿易協議，將面臨放寬農業和食品標準規定的壓力，這方面卻可能會招來歐盟不滿。

英國歐盟脫歐

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