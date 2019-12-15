國籍修法忽略穆斯林 印度民眾抗議

印度宗教庇護修法排除穆斯林，已引起民眾群起抗議！針對印度上週通過一項議案，將開放鄰國受到宗教迫害來到印度的族群，可以撕掉「非法移民」的標籤，申請成為印度公民，但信奉伊斯蘭教的穆斯林除外。此提案一出，即引起各地民眾上街示威，譴責該法將分化社會，違反印度憲法中的平等權、禁止宗教歧視等原則。

根據《英國廣播公司(https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50793529)》報導，該法全名為「公民法修正」，開放來自巴基斯坦、阿富汗、及孟加拉的宗教少數受迫害者取得印度公民權，包含印度教、基督教、佛教、錫克教、耆那教、及信奉拜火教的帕西人等群體。

各地民眾群起抗議

《半島電視台》報導指出，該法被批評違反憲法原則及歧視穆斯林，激起印度各地的群眾抗議，其中以位於東部邊境的西孟加拉邦反抗最為激烈，該邦數十年來的立場皆為反對孟加拉移民，14日當天有數台公車被激進民眾縱火，另有致少6個火車站遭到破壞，導致該地長程交通癱瘓。

北方邦的阿里格爾穆斯林大學也傳出學生加入抗爭，並動員穆斯林群眾在15日進行大型示威遊行，該校學生奧斯馬尼表示，「這個議案本質上具歧視性，若接下來正式通過，會使穆斯林社群感到惶恐，」另一位示威者拉薩則表示，民眾的抗爭目的為施壓政府收回這個違憲的法律。

遭批邊緣化穆斯林

據《英國廣播公司》同篇報導，穆斯林權利團體將矛頭指向總理默迪，認為此法使穆斯林邊緣化，實為總理的印度教民族主義的展現。默迪解釋，穆斯林在受該法規範的國家不是宗教少數，才將其排除。批評者則回應表示，若政府真的旨在保護少數族群，就該同樣納入穆斯林少數族群受迫害的地區。

目前反對黨印度聯盟穆斯林聯盟已發動請願，希望最高法院能宣判此議案違法，另有700逾位印度法律工作者、學者、演員等有威望的公眾人士簽署共同聲明，明確表示對該議案的譴責。

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