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愛無止息！哥哥為病逝妹妹點亮耶誕燈 捐款臨終關懷

2019-12-15 12:30聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

維特（Graham Witter）在耶誕節時會點亮耶誕燈飾紀念病逝的妹妹潔西卡，並且將開放民眾參觀的募款捐給臨終關懷中心。

英國每日鏡報報導，潔西卡生前患嚴重癲癇病，並且受心臟面部皮膚綜合症（CFC）所苦。維特起初是為了鼓舞妹妹而點亮耶誕燈，但在2015年妹妹病逝後，維特持續點燈紀念妹妹。

維特表示，「潔西卡很喜歡耶誕燈飾，當時她生病非常嚴重，不過當她看到燈飾時總還是會露出笑容」。

除了房屋外牆上可愛的燈飾外，地上也架起雪人、企鵝、馴鹿、耶誕樹等充滿耶誕氣氛的燈飾，也可以看到妹妹潔西卡名字的燈飾。

6年前維特在鄰居的建議下，將他布置的燈飾對外開放並且進行慈善募款。維特選擇將募款款項捐給當時照顧妹妹的The Donna Louise臨終關懷中心。The Donna Louise是一個提供生病孩童、青少年在情緒、現實及家庭層面上支持的臨終關懷中心。

目前為止，維特募集到9萬2000元英鎊（約372萬新台幣）給臨終關懷中心，光是去年就有1萬5000名民眾參觀展出，今年的開幕夜也有1000人拜訪參觀。

現在耶誕燈展示規模大到有地方企業幫忙資助展出。

維特表示，「2016年點亮耶誕燈幫助了我，也讓我知道我正在幫助社區，不只是募款，也舉辦了讓家庭可以參加的活動」。

耶誕燈飾展出位於卡特斯綠色農場（Carters Green Farm），該農場是維特父親和其兄弟經營的乳酪農場，農場外圍的耶誕燈飾將在每晚6時15分至9時點亮，一直到12月28日。

維特（右）在妹妹病逝後持續點亮耶誕燈並且將募款款項捐給臨終關懷中心。圖／取自臉書...
維特（右）在妹妹病逝後持續點亮耶誕燈並且將募款款項捐給臨終關懷中心。圖／取自臉書@westonlightdisplay
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維特在妹妹病逝後持續點亮耶誕燈並且將募款款項捐給臨終關懷中心。圖／取自臉書@we...
維特在妹妹病逝後持續點亮耶誕燈並且將募款款項捐給臨終關懷中心。圖／取自臉書@westonlightdisplay
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維特在妹妹病逝後持續點亮耶誕燈並且將募款款項捐給臨終關懷中心。圖／取自臉書@we...
維特在妹妹病逝後持續點亮耶誕燈並且將募款款項捐給臨終關懷中心。圖／取自臉書@westonlightdisplay
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募款英國

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