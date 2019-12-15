愛無止息！哥哥為病逝妹妹點亮耶誕燈 捐款臨終關懷

維特（Graham Witter）在耶誕節時會點亮耶誕燈飾紀念病逝的妹妹潔西卡，並且將開放民眾參觀的募款捐給臨終關懷中心。

英國每日鏡報報導，潔西卡生前患嚴重癲癇病，並且受心臟面部皮膚綜合症（CFC）所苦。維特起初是為了鼓舞妹妹而點亮耶誕燈，但在2015年妹妹病逝後，維特持續點燈紀念妹妹。

維特表示，「潔西卡很喜歡耶誕燈飾，當時她生病非常嚴重，不過當她看到燈飾時總還是會露出笑容」。

除了房屋外牆上可愛的燈飾外，地上也架起雪人、企鵝、馴鹿、耶誕樹等充滿耶誕氣氛的燈飾，也可以看到妹妹潔西卡名字的燈飾。

6年前維特在鄰居的建議下，將他布置的燈飾對外開放並且進行慈善募款。維特選擇將募款款項捐給當時照顧妹妹的The Donna Louise臨終關懷中心。The Donna Louise是一個提供生病孩童、青少年在情緒、現實及家庭層面上支持的臨終關懷中心。

目前為止，維特募集到9萬2000元英鎊（約372萬新台幣）給臨終關懷中心，光是去年就有1萬5000名民眾參觀展出，今年的開幕夜也有1000人拜訪參觀。

現在耶誕燈展示規模大到有地方企業幫忙資助展出。

維特表示，「2016年點亮耶誕燈幫助了我，也讓我知道我正在幫助社區，不只是募款，也舉辦了讓家庭可以參加的活動」。