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北大智庫：美軍今年在印太舉行85次軍演 阻中國崛起

2019-12-15 11:29聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

南華早報報導，中國大陸智庫指出，美國今年已與盟友在印度太平洋地區，特別是南海地區，舉行了至少85次聯合軍演，以抗衡中國的崛起。

北京大學海洋研究院「南海戰略感知計畫」發布報告說，縱使1月至11月的軍演規模各異，但其目標皆是一致，欲擴大美國在南海的軍力展現，並加強其盟友的防禦能力。

該份報告說，「透過這些軍演，美國正在增強與其他國家的互動能力及加強其軍力展現，以遏制中國的海上崛起」，「美國可能會在核心作戰能力上進行更多軍演……以應對所察覺到的地區安全威脅」。

報告指出，今年截至11月的聯合和多國軍演中，菲律賓至少參與16次、泰國9次、新加坡6次。

儘管新加坡和泰國沒有渉及中國在南海的領土爭端，但與美國之間的軍事合作正不斷深化。中國、菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊和台灣都聲稱擁有南海部分主權。

美國和新加坡海軍9月24日至10月10日期間在關島附近進行聯合軍演，兩國合作進行反水面作戰演習，試射海軍打擊飛彈，並進行反潛和防空作戰演習。

同樣，今年3月美國、泰國和新加坡三國空軍在泰國舉行聯合空戰演習，美空軍派出F-16C戰機壓制敵人的防空系統，並提高泰國空軍的空對地攻擊能力。

報告還說，美國還邀請包括日本、印度和澳洲等盟友參加南海演習，「把更多國家拖進這個議題。這些盟友的參與將協助美軍為戰鬥做足準備」。

新加坡南洋理工大學拉賈拉特南國際研究學院海事安全研究員許瑞麟（Collin Koh）表示，增強美國與其他地區盟友之間的互動性將使中國在南海的軍事計畫複雜化。

他說，這些軍演不僅增強東協國家海軍的作戰能力，還使它們在必要時刻能更易於與美軍合作。

儘管五角大廈野心勃勃，美國行動有時仍受到盟國海軍規模和結構的限制。許瑞麟表示，例如汶萊只擁有少數幾艘配有反艦飛彈的軍艦，而越南軍艦幾乎是蘇聯時代建造，因此與美國艦隊不相容。

一架美國戰機8月6日在南海國際海域巡航後，準備降落在美國「雷根號」航空母艦。美聯...
一架美國戰機8月6日在南海國際海域巡航後，準備降落在美國「雷根號」航空母艦。美聯社
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