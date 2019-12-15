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日本漫畫書描述維族女慘遭迫害經歷 引起廣大迴響

2019-12-15 10:02聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

日本漫畫家出版一套短篇漫畫，故事講述一名29歲的維吾爾族女子慘遭中國大陸政府迫害...
日本漫畫家出版一套短篇漫畫，故事講述一名29歲的維吾爾族女子慘遭中國大陸政府迫害的故事。截自推特（@shounantk）
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日本漫畫家清水友美（Tomomi Shimizu）出版一套短篇漫畫，故事講述一名29歲的維吾爾族女子慘遭中國大陸政府迫害的故事，引發全球網友極大迴響。

《發生在我身上的事---一名維吾爾族女子的證詞》以第一人稱敘事，陳述漫畫主角米日古麗．圖爾孫（Mihrigul Tursun）如何被中國政府拘禁和施以酷刑。

華盛頓郵報報導，圖爾孫2015年帶著三胞胎從埃及回到新疆探望父母。漫畫援引她的話說，「然而，當我抵達烏魯木齊機場時，我突然被戴上手銬和黑色布袋，並且與我的小孩分離」，「我不知道我做錯什麼，當然我也沒犯罪」。

圖爾孫之後陸續被無故拘禁三次，經歷了被威脅、毆打、洗腦、注射不明藥物和喪子等一連串悲劇。去年，圖爾孫在美國國會就新疆再教育營侵犯人權事件作證。

圖爾孫說，被監禁期間她受到電擊訊問和折磨，長子甚至在一家醫院神秘死亡，且她三個孩子的脖子上都有手術疤痕。一名醫師告訴她，這麼做是為了插入餵食管。

被釋放後不久，圖爾孫再次被拘留，並被帶到一個擁擠的監獄營，她在那裡被多次毆打和剝奪睡眠。她說，「白天時我們要歌頌共產黨主席和共產主義。他們逼迫我們每天服用不同種類的未知藥丸，並接受注射」。

圖爾孫在一次虐待中失去意識被送往精神病院後，獲得第二次釋放，但有兩名中國幹部住在她家、吃她家的食物並跟蹤她。沒多久又被第三次拘留，被迫穿著橘色監獄制服，並被告知要為死亡做準備。

她與丈夫也失去聯繫，聽說丈夫從埃及回到中國找她，結果被判處16年監禁。圖爾孫現在和倖存的兩名兒女住在美國。

中國外交部不認同圖爾孫的說法，稱她因涉嫌煽動種族仇恨而被拘留，但只被關押20天。此外，還否認她的大兒子在烏魯木齊一家醫院死亡，指她的說詞「完全是別有用心的謊言」。

圖爾孫在漫畫結尾說，「我去世的大兒子無論如何都不會回來了。所以我鼓起勇氣，決定告訴全世界發生在我身上的事」。

這套短篇漫畫已被翻譯成中、英、維吾爾語等六種語言，清水友美的分享推文至今吸引超過260萬人按讚、轉發和其他線上討論。

圖爾孫（右）去年11月28日在美國親述被關押在「再教育營」的經歷。美聯社
圖爾孫（右）去年11月28日在美國親述被關押在「再教育營」的經歷。美聯社
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日本漫畫家出版一套短篇漫畫，故事講述一名29歲的維吾爾族女子慘遭中國大陸政府迫害...
日本漫畫家出版一套短篇漫畫，故事講述一名29歲的維吾爾族女子慘遭中國大陸政府迫害的故事。圖為漫畫書封面，截自推特（@shounantk）
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維吾爾埃及新疆

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