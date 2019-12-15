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報復德國！香港抗爭扯上利比亞內戰 柏林進程被消失

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報復德國！香港抗爭扯上利比亞內戰 柏林進程被消失

2019-12-15 09:47聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

德國外長馬斯（右）9月9日在柏林會見香港社會運動人士黃之鋒。美聯社
德國外長馬斯（右）9月9日在柏林會見香港社會運動人士黃之鋒。美聯社
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聯合國的政治運作又出現另一紛爭，香港抗議活動竟與利比亞內戰聯繫在一起，而德國被牽連其中。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）與香港社會運動人士黃之鋒會面一事在聯合國餘波盪漾，彭博資訊報導，中國大陸顯然為了報復德國而把德國在利比亞調停中的努力抹煞掉。

報導指出，根據知情外交官，月初在中國的堅持下，安全理事會關於利比亞的一份文件中的「柏林進程」一詞無預期被砍掉。該文件指出非洲聯盟、阿拉伯聯盟及歐盟協助結束利比亞衝突，但卻沒有提到關鍵調停者德國。

這也顯示北京在聯合國幕後的影響力。面對外界批評對待維吾爾族、處理香港抗爭手段，中國的反擊也變得強硬果斷。

中國及德國的聯合國代表沒有對此回應。

知情外交官透露，今年稍早中國對部分沒有在聯合國爭鬥中與北京站在同一陣線的國家發出威脅，當時有54個國家簽屬聲明讚揚「中國在人權領域的成就」，回應美國與23個西方國家譴責中國在新疆活動的聲明。

德國在利比亞局勢中扮演重要角色，部分是因為德國被視為相對較中立的角色。德國試圖將安理會主要大國包括埃及、義大利、土耳其、阿拉伯聯合大公國召集在一起協商。上個月安理會簡報中，聯合國特使沙拉梅（Ghassan Salame）對於「柏林進程」感到樂觀，他並且預計明年初在柏林舉行的高峰會可能促使交戰雙方談判。

根據報導，香港社運分子黃之鋒先後見了德國外交部長馬斯和德國議員；世界維吾爾大會主席、新疆維吾爾族社運分子艾沙（Dolkun Isa）在2006年成為德國公民。紐約時報報導關於新疆維吾爾族大規模被監視的外洩文件後，馬斯上個月呼籲中國澄清再教育營一事。

德國聯合國利比亞

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