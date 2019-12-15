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勝選心法 強生、川普都撒幣、拚民粹

2019-12-15 00:09聯合報 編譯李京倫／綜合報導

華爾街日報說，英國首相強生（右）的勝選策略和美國總統川普（左）三年前類似。 ...
華爾街日報說，英國首相強生（右）的勝選策略和美國總統川普（左）三年前類似。 （美聯社）
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華爾街日報報導，英國首相強生在國會大選狂勝，反映出西方國家的保守政黨已悄悄改變，表面上仍是保守政黨，但變得更民粹、更強調民族主義、更注重勞動階級選民，而且擴大支出，將保守政黨原本的核心思想「遵守財政紀律」擱置一旁。強生這次的勝選策略，與三年前使川普當上美國總統的非常相似。

川普的競選策士巴農說：「未來是民粹的天下，也是經濟民族主義的天下。」

強生和川普都在工業衰退的區域，成功吸引到一向支持左派的藍領選民。川普攻下民主黨傳統票倉、俗稱「鐵鏽帶」的密西根、威斯康辛與賓州。美國保守派智庫「傳統基金會」柴契爾中心主任賈德納指出，強生的保守黨「拿下數十年來未曾支持保守黨，或根本沒支持過保守黨的幾十個選區」。

川普和強生都利用藍領和中產階級對政治、金融界菁英的厭惡。這些選民認為，這些菁英對全球經濟浪潮帶給勞工的苦痛渾然不覺。英國選民贊成脫歐，反映了這些委屈。川普對中國大陸和墨西哥打貿易戰，理由就是為美國這群選民出氣。

川普和強生也都從反移民情緒得利。二○一六年英國脫歐公投以五成二對四成八得票率過關，很重要的原因是，許多選民擔心會有太多移民湧入英國，使本地人獲得的資源減少。川普也利用美國大眾對中南美移民的不安，經常把這些移民稱為罪犯和毒梟。

川普和強生也都靠著改變保守政黨傳統政綱而受到歡迎。他們都承諾提高開支，以彌補勞動和中產階級從二○○七年金融海嘯發生以來被迫做出的犧牲。傳統的保守主義強調政府在開支和舉債方面應謹慎保守，政府無權大肆舉債並將負擔加諸納稅人。

美國保守派智庫「哈德遜研究所」研究員狄繆思（Christopher DeMuth），曾在美國保守派故總統雷根政府任職。他說：「美英兩國的保守政黨愈來愈與勞動階級結成命運共同體，這是絕妙的發展，這就是保守政黨未來的走向。」

強生在這次大選中說，他要用英國脫歐後獲得的自由，為岌岌可危的企業紓困。華爾街日報說，這個政見偷自工黨，柴契爾夫人地下有知，必然反對。

普林斯頓大學國際關係教授詹姆士表示，低利率是川普與強生的大撒幣策略奏效的主因：「一旦利率調升或新的金融危機出現，考驗就來了。」

川普強生英國

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