安倍晉三自選年度漢字始 遭諷何不選賞櫻的櫻

日本2019年的年度漢字票選結果12日出爐，脫穎而出的是「令」字，除了意指今年新天皇即位，也作為跨越去年「災」字，平撫傷痛的期許。

日經中文網報導，首相安倍表示，「令」字很適合今年嶄新的令和時代。然而，安倍自己選的字是「始」，因為「勞動方式改革、幼兒教育免費化開始實施，今年是全年齡層社會保障的元年」。

近期安倍爆發賞櫻會醜聞，遭指公器私用，邀請自己後援會成員參加，連夫人安倍昭惠也有推薦與會人選。官房長官菅義偉在記者會上被問及，年度漢字選擇「櫻」字如何時，他笑稱「不想看也不想聽」。