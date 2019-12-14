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安倍晉三自選年度漢字始 遭諷何不選賞櫻的櫻

2019-12-14 20:48聯合報 編譯羅方妤／即時報導

日本2019年的年度漢字票選結果12日出爐，脫穎而出的是「令」字，除了意指今年新天皇即位，也作為跨越去年「災」字，平撫傷痛的期許。

日經中文網報導，首相安倍表示，「令」字很適合今年嶄新的令和時代。然而，安倍自己選的字是「始」，因為「勞動方式改革、幼兒教育免費化開始實施，今年是全年齡層社會保障的元年」。

近期安倍爆發賞櫻醜聞，遭指公器私用，邀請自己後援會成員參加，連夫人安倍昭惠也有推薦與會人選。官房長官菅義偉在記者會上被問及，年度漢字選擇「櫻」字如何時，他笑稱「不想看也不想聽」。

日本2019年的年度漢字票選結果12日出爐，脫穎而出的是令和的「令」字。法新社
日本2019年的年度漢字票選結果12日出爐，脫穎而出的是令和的「令」字。法新社
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日本首相安倍表示，「令」字很適合今年，但他自己選的是「始」字。美聯社
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日本官房長官菅義偉今年4月1日公布新天皇年號為「令和」。法新社
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醜聞賞櫻安倍晉三

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