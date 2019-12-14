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拋下手機重返大自然！家長帶孩童參加森林學校

2019-12-14 13:58聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

澳洲愈來愈多家長不願孩子玩3C產品和室內遊樂設施，森林學校日漸熱門。

丹麥的森林學校讓孩童能在大自然裡漫步和冒險，包括攀爬樹木、岩石，而不是坐在書桌前學習。澳洲廣播公司報導，澳洲布里斯本早期兒童教育專家蘇倫森（Joanne Sorensen）執行的Bush Knowing是一個建構在丹麥森林學校概念上的計畫。

家長及家庭日托團體可以付費在Arana Hills與孩童參加季節性活動，例如尋找蝌蚪、特殊鳥類，玩自然的黏土、繩索課程等。

蘇倫森表示，「作為一個兒童教育家，我們知道盡可能接觸大自然很重要，這也是我的角色存在的目的」。

她表示，她部份職責是幫助家庭了解在大自然中玩樂的好處，尤其是針對那些猶豫戶外活動的家長。她說，「沒錯，戶外有蛇、有蜘蛛、有蜱，大自然中有各式各樣的生物，不過總有安全玩樂的方式」。

家長賴德瑟（Kate Laidsaar）經常與她3歲及5個月大的女兒參加。她說，「我們很喜歡。這讓孩子有機會在大自然玩耍，接觸樹木、石頭和其他東西，而不是公園裡的遊樂器材」。

蘇倫瑟表示，尋找到看螢幕之外的活動是許多家長參加的動力。「許多人來找我是因為想要與大自然重新連結。我們的生活充斥著科技，民眾想要回到最基本，重新與周遭事物連結」。

陽光海岸大學兒童心理學講師莎曼（Rachael Sharman）表示，孩童在戶外玩耍的時間無疑不夠多。她說，「小孩在戶外玩耍通常是在人造的塑膠遊樂設施，這對孩童並不是最好的地方」。

蘇倫瑟說，歐洲研究結果顯示，參與森林學校的孩童有較好的心理韌性及社交技巧。她說，「我樂於看見孩童重回戶外及大自然，事實上，成人也一樣」。

歐洲研究指出，參與森林學校的孩童有較強的心理韌性及社交技巧。法新社
歐洲研究指出，參與森林學校的孩童有較強的心理韌性及社交技巧。法新社
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澳洲丹麥社交

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