你也想跳槽？英國半數上班族擔心入錯行 25%想換工作

英國獨立報報導，一份最新調查顯示，英國有一半的上班族擔心自己選錯工作，許多人甚至甘願領半薪，只為了跳槽到自己的夢想職業。

由PeopleCert委託OnePoll對2000名成人進行的調查發現，四分之一的上班族想換工作，而每十個人之中就有八人想在五年內跳槽。

然而，在所有接受調查的人中，40%的人願意從事薪水較少但自己滿意的工作，而60%的人則是願意做工時更長的工作。其他人則考慮搬到另一個城市（52%），甚至到另一個國家發展（48%）。

PeopleCert創辦人兼執行長尼古拉德斯（Byron Nicolaides）說，「擁有一份滿意的工作，對我們整體的幸福感和自尊心至關重要」，「但是，我們許多人對轉職感到困惑和不確定。有滿意的員工也會對雇主產生正面影響，因為快樂的員工是成功企業的催化劑」。

研究還發現，每十個人中有六人對當前職位感到無聊或不滿意。想跳槽的念頭每個月會出現八次，即一年多達96次。

調查指出，50%的人認為職業生涯缺乏方向，39%的人覺得目前的工作只是為了付帳單。還有十分之一的人想升遷，但他們認為必須重新接受培訓。

其實，有三分之一的人擔心與同事相比，自己的技能不夠，在升職和其他機會方面容易被上級忽視。

接受調查的人裡面，67%的人認為再培訓能「重燃」他們的職業生涯，因此考慮在目前職位上再多學習新技能。