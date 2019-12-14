親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

一夜惹火全中國！德國世足賽名將：「絕不該對維吾爾人沉默！」

台南玉井大火死者高國禎 傳出叔叔曾是知名偶像歌手

你也想跳槽？英國半數上班族擔心入錯行 25%想換工作

2019-12-14 11:58聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

英國獨立報報導，一份最新調查顯示，英國有一半的上班族擔心自己選錯工作，許多人甚至甘願領半薪，只為了跳槽到自己的夢想職業。

由PeopleCert委託OnePoll對2000名成人進行的調查發現，四分之一的上班族想換工作，而每十個人之中就有八人想在五年內跳槽。

然而，在所有接受調查的人中，40%的人願意從事薪水較少但自己滿意的工作，而60%的人則是願意做工時更長的工作。其他人則考慮搬到另一個城市（52%），甚至到另一個國家發展（48%）。

PeopleCert創辦人兼執行長尼古拉德斯（Byron Nicolaides）說，「擁有一份滿意的工作，對我們整體的幸福感和自尊心至關重要」，「但是，我們許多人對轉職感到困惑和不確定。有滿意的員工也會對雇主產生正面影響，因為快樂的員工是成功企業的催化劑」。

研究還發現，每十個人中有六人對當前職位感到無聊或不滿意。想跳槽的念頭每個月會出現八次，即一年多達96次。

調查指出，50%的人認為職業生涯缺乏方向，39%的人覺得目前的工作只是為了付帳單。還有十分之一的人想升遷，但他們認為必須重新接受培訓。

其實，有三分之一的人擔心與同事相比，自己的技能不夠，在升職和其他機會方面容易被上級忽視。

接受調查的人裡面，67%的人認為再培訓能「重燃」他們的職業生涯，因此考慮在目前職位上再多學習新技能。

調查指出，典型上班族至今已經換過三次工作，平均而言，同一份工作做最久的年資是七年。

最新調查顯示，英國有一半的上班族擔心自己選錯工作。路透
最新調查顯示，英國有一半的上班族擔心自己選錯工作。路透
分享

上班族英國

延伸閱讀

強生大勝對川普連任是好兆頭？民主黨警惕：不能...

凱特王妃美翻英國皇家大匯演現場！Alexan...

北愛民意轉向 英國會選舉脫歐大將落馬

蘇格蘭民族黨大勝 英脫歐 就脫英？

相關新聞

一夜惹火全中國！德國世足賽名將：「絕不該對維吾爾人沉默！」

2019-12-14 12:18

美防長：一帶一路挑戰世界秩序 美中競爭但沒冷戰

2019-12-14 09:32

畢根15日訪南韓 韓媒：與北韓對話可能性不大

2019-12-14 09:01

前朝舊人當選總統 阿爾及利亞人怒吼要革新

2019-12-14 10:51

重拾舊規！德國工匠必須取得師傅資格才能開業

2019-12-14 11:51

電子支付系統迫使現金和支票淡出市場

2019-12-14 08:27

焦點人物／靠脫歐崛起 強生「什麼都敢講」

2019-12-14 01:02

選情分析／慘敗 工黨怎麼了？

2019-12-14 01:01

不論誰執政 英財政紀律將蕩然無存

2019-12-14 00:59

蘇格蘭民族黨大勝 英脫歐 就脫英？

2019-12-14 00:58

英保守黨大勝 強生獲得脫歐新授權

2019-12-14 00:56

強生勝選 下月要帶英國脫歐

2019-12-13 23:36

強生：將努力回報人民信任 希望跟歐盟建立新夥伴關係

2019-12-13 23:29

英國大選計票結束 保守黨贏得下院365席多數

2019-12-13 23:15

英國大選蘇格蘭民族黨大有斬獲 再掀獨立聲浪

2019-12-13 23:13

英國大選過後 蘇格蘭稱將再推獨立公投

2019-12-13 22:44

批美射導彈 中國外交部：早有預謀

2019-12-13 16:31

川普批童貝里獲選時代風雲人物「荒唐」童貝里回嗆

2019-12-13 15:46

富比世百大女強人榜 梅克爾No1、波洛西No3

2019-12-13 15:44

翁山蘇姬籲請國際法院撤案 憂洛興雅危機再起

2019-12-13 15:17

影／經濟艙新設計！座椅長「翅膀」讓你睡好睡滿

2019-12-13 15:16

野火煙霧罩雪梨 澳總理認了氣候變遷危害

2019-12-13 15:10

泰王搭百年王船遊行 完成加冕儀式

2019-12-13 15:04

北韓建地底車站 躲避監視運飛彈

2019-12-13 15:02

紐西蘭軍方冒險善後 白島帶回6具遺體

2019-12-13 14:50

白島火山噴發4日後：紐西蘭軍方冒險登島，撤出6遺體

2019-12-13 14:45

英國保守黨可望勝選 強生：人民授權實現脫歐

2019-12-13 14:26

俄國唯一航母失火 一死11傷

2019-12-13 14:16

加劇緊張關係！美試射中程飛彈被指魯莽

2019-12-13 14:15

蘇獨公投聲浪再起 強生：不准

2019-12-13 14:12

英國會選舉保守黨勝利 英相：下月底前脫歐

2019-12-13 14:11

羅興亞種族滅絕聽證落幕：翁山蘇姬辯駁的「緬甸族群大和解」

2019-12-13 14:04

英大選出口民調出爐 保守黨續享國會多數優勢

2019-12-13 13:52

英相強生可望勝選 兌現明年元月脫歐承諾

2019-12-13 13:50

影／國會大選輸到脫褲！工黨柯賓為敗選擔責 承諾將下台

2019-12-13 12:55

靠脫歐崛起的強生 為了成事什麼都敢講

2019-12-13 12:34

脫歐派狂勝! 英大選首相強生強過半,左派戰後最慘崩盤

2019-12-13 12:11

俄唯一現役航母大火 1人死亡10人送加護病房

2019-12-13 10:56

英國會選舉蘇格蘭民族黨料將大勝 再提獨立公投

2019-12-13 10:52
看更多

熱門文章

台灣人在日本搭公車「犯大忌」這動作讓司機超崩潰

2019-12-13 19:03

薯條倒餐盤吃 速食店員工揭真相勸：最好不要

2019-12-13 12:54

14歲懷孕遭退學！小媽媽半工半讀6年 牽女參加大學畢典

2019-12-13 16:41

川普：美中達第一階段協議 立即談判第二階段協議

2019-12-13 23:40

美中貿易協議簽了嗎？華春瑩扯股市這麼說

2019-12-13 16:09

影／經濟艙新設計！座椅長「翅膀」讓你睡好睡滿

2019-12-13 15:16

華人太多了！陸家長憂子女留學加拿大「學不好英文」

2019-12-13 20:07

怕被活埋一覺不醒 這個小鎮居民睡覺不敢關門

2019-12-13 16:04

川普：WSJ對貿易協議的報導「完全錯誤」

2019-12-13 22:27

川普證實與陸達協議 12月15日不對陸貨加徵關稅

2019-12-13 23:36

華爾街日報報導美中已達初步貿易協議　川普：完全錯誤

2019-12-13 22:45

貓奴天堂 日本大阪「貓客棧」即將開幕

2019-12-13 16:40

川普今見阿布鐸 美官員：巴拉圭承認台灣 這非常重要

2019-12-13 23:38

影／別動！非洲象一家闖入「吃Buffet」遊客全傻眼

2019-12-14 08:19

捉姦神器！運動手錶露玄機 體育女記者揭男友偷吃

2019-12-14 10:12

主管每天朝他放屁「迫離職」 男子氣憤求償3763萬

2019-12-13 15:45

中國今晚10點半舉行記者會 談貿易談判進展

2019-12-13 22:14

幾乎篤定會被彈劾，為何川普還不會下台？一次看懂美國彈劾制度

2019-12-14 08:44

英國大選計票結束 保守黨贏得下院365席多數

2019-12-13 23:15

英保守黨大勝 強生獲得脫歐新授權

2019-12-14 00:56

全日空航機疑出現大量灰塵 折返機場無人傷

2019-12-13 15:57

美中達成第一階段貿易協議 15日新關稅延後實施

2019-12-14 00:41

單親媽舉辦婚禮 嫁給「地毯」作為夫妻

2019-12-13 17:41

蘇格蘭民族黨大勝 英脫歐 就脫英？

2019-12-14 00:58

批美射導彈 中國外交部：早有預謀

2019-12-13 16:31

美中第一階段貿易協議 可望明年1月初簽署

2019-12-14 06:36

貿易戰求生！擺脫依賴美國 中國廠商自立自強

2019-12-13 14:30

三重利多大放送！全球市場提前過耶誕節

2019-12-13 16:26

如何看落實協議中的美方變數？ 陸：將續表明嚴正立場

2019-12-14 01:05

影／國會大選輸到脫褲！工黨柯賓為敗選擔責 承諾將下台

2019-12-13 12:55

泰王搭百年王船遊行 完成加冕儀式

2019-12-13 15:04

日羽田機場新飯店 24小時溫泉可賞機遠眺富士山

2019-12-13 15:13

大利多 美中首階段協議達共識

2019-12-14 02:01

日公務員戀上女同事 狂打202次電話「扮市民投訴她」

2019-12-13 19:40

川普會見巴國總統 聯合聲明提及與台灣合作計畫

2019-12-14 10:25

彭博資訊專欄／利多出盡 賣股良機?

2019-12-14 02:11

談判達成協議 大陸：歡迎美國產品和服務進入中國市場

2019-12-13 23:47

靠脫歐崛起的強生 為了成事什麼都敢講

2019-12-13 12:34

貿易戰苦主！華為：復元要2~3年 生存下來沒問題

2019-12-13 14:23

美對中大讓步！只要沒加新關稅 股市大漲響叮噹

2019-12-13 14:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top