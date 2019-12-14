重拾舊規！德國工匠必須取得師傅資格才能開業

德國10多年前放寬勞動市場的管制，不過，現在德國工匠，包括貼瓷磚工人、風琴製作師、木製玩具製作師等都要取得師傅（Meister）資格，才能夠開始自己的事業。

英國衛報報導，德國國會12日投票通過恢復舊規定，要求12個領域的工人必須先取得師傅的資格才能開業。行業包括製桶工人、招牌工人、木質地板安裝工人、室內設計師和玻璃提煉師。

德國前總理施洛德（Gerhard Schröder）2004年改革勞工市場後，需要工藝行業的嚴格規範放寬，當時政治家指出，放鬆管制能帶來更多競爭。

近年來，德國總理梅克爾的保守黨派基督教民主聯盟（CDU）及中間偏左的社會民主黨都有回歸舊制的支持者。他們認為，重返師傅制度可以保證高品質的工作並且保護逐漸式微的產業。

歐盟執委會認為，德國的師傅認證制度（Meisterpflicht）可能阻礙勞動力自由流動。工藝遊說機構則認為，放寬管制將會導致更多短命的事業體，如此一來學徒無法受到足夠訓練，進而降低提供給消費者的服務品質。

來自歐盟國家、瑞士、冰島、列支敦斯登和挪威的工人不受師傅證照規範限制，只要他們能夠證明在該領域有至少五年的經驗，便可以在德國做生意。