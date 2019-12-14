美防長：一帶一路挑戰世界秩序 美中競爭但沒冷戰

美國國防部長艾思博13日在外交關係協會的一項活動上表示，中國和俄國是美國國防部的首要對手，這兩國透過軍事力量和其他影響工具，例如中國的「一帶一路」，挑戰世界秩序。

他說，現在已進入「大國競爭時代」，美國正在與中國競爭，但若說美中正在進行「冷戰」，仍言之過早。

艾思博說：「中國和俄國都正在加速軍隊現代化，並將軍事力量擴張到太空和網路。北京和莫斯科不僅侵犯較小國家的主權，也企圖破壞國際法和常規，透過一些做法，例如一帶一路，為自身利益犧牲他人。」

艾思博表示，他上月去曼谷訪問時，一再被提醒印太地區多麼需要美國的軍事部署和領導，東協各國國防部長一再私下向他譴責中國的脅迫，並讚揚美國願意確保印太地區的自由與開放。

他說，在印太地區，「美國的方式仍優於中國」。

不過，在被問到美中貿易談判時，艾思博表示不希望中國成為敵人，若說兩國正在冷戰仍「言之過早」。美中兩國13日宣布達成第一階段貿易協議。

艾思博說：「我們肯定已進入大國競爭的時代，我們正在與中國競爭，但沒有必要把他們當成敵人。我認為我們與中國之間的橋梁越多越好，不論是在經濟上、外交上，或軍方對軍方。」