電子支付系統迫使現金和支票淡出市場

澳洲央行（RBA）總裁羅威（Philip Lowe）日前表示，電子支付系統正迫使現金和支票系統淡出市場。

澳洲新聞網報導，手寫支票曾經是帳戶交易必備，但使用率在2019年再次大幅下滑，現在可能比較適合中樂透大獎的場合使用。

羅威表示，過去一年來支票數量減少19%，支票交易金額也萎縮30%。

羅威在澳洲支付網高峰會（Australian Payments Network Summit）表示，房地產業開放使用電子支付，也促使支票使用率下滑。

羅威說，「總有一天，終止支票系統是合適的，而那一天愈來愈近。然而在這發生以前，替依賴支票的民眾尋找到替代付款方式很重要」。

澳洲人也愈來愈少使用現金，80%民眾在商店都是嗶一下付款。支付方式持續變化，是因為消費者願意嘗試新科技，像是透過手機或智慧手表付款。

羅威在高峰會上表示，「一如預期，現金使用率也有下降趨勢，現金只占每日交易的四分之一，而且大部分是小額交易。我預期這個趨勢會繼續下去」。

另外，羅威指出，大型銀行收取的國際轉帳費用高於規模較小的同業，且手續不便。