親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

台南縱火釀7死曾姓嫌犯 警方：疑反社會反覆犯罪

立委的必勝方程式？柱柱姐要破綠票倉 龍介仙洩5字天機

電子支付系統迫使現金和支票淡出市場

2019-12-14 08:27聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

澳洲央行（RBA）總裁羅威（Philip Lowe）日前表示，電子支付系統正迫使現金和支票系統淡出市場。

澳洲新聞網報導，手寫支票曾經是帳戶交易必備，但使用率在2019年再次大幅下滑，現在可能比較適合中樂透大獎的場合使用。

羅威表示，過去一年來支票數量減少19%，支票交易金額也萎縮30%。

羅威在澳洲支付網高峰會（Australian Payments Network Summit）表示，房地產業開放使用電子支付，也促使支票使用率下滑。

羅威說，「總有一天，終止支票系統是合適的，而那一天愈來愈近。然而在這發生以前，替依賴支票的民眾尋找到替代付款方式很重要」。

澳洲人也愈來愈少使用現金，80%民眾在商店都是嗶一下付款。支付方式持續變化，是因為消費者願意嘗試新科技，像是透過手機或智慧手表付款。

羅威在高峰會上表示，「一如預期，現金使用率也有下降趨勢，現金只占每日交易的四分之一，而且大部分是小額交易。我預期這個趨勢會繼續下去」。

另外，羅威指出，大型銀行收取的國際轉帳費用高於規模較小的同業，且手續不便。

羅威也重申，他對於大型銀行（尤其是澳洲聯邦銀行）推動新支付平台基礎建設的速度感到失望。這種平台可使民眾透過電子郵件或是電話號碼等PayID快速轉帳。

電子支付系統迫使現金和支票淡出市場。路透
電子支付系統迫使現金和支票淡出市場。路透
分享

澳洲房地產樂透

延伸閱讀

亞洲女神潤娥代言 恢復上架的Jello服務接...

街口支付搭通訊軟體熱 單月轉帳金額喊衝百億

中國網攻疑慮下 澳洲首名女性擔任情報機構領袖

北市大龍市場重建開幕 電子支付享回饋好禮

相關新聞

英保守黨大勝 強生獲得脫歐新授權

2019-12-14 00:56

蘇格蘭民族黨大勝 英脫歐 就脫英？

2019-12-14 00:58

不論誰執政 英財政紀律將蕩然無存

2019-12-14 00:59

焦點人物／靠脫歐崛起 強生「什麼都敢講」

2019-12-14 01:02

選情分析／慘敗 工黨怎麼了？

2019-12-14 01:01

強生勝選 下月要帶英國脫歐

2019-12-13 23:36

強生：將努力回報人民信任 希望跟歐盟建立新夥伴關係

2019-12-13 23:29

英國大選計票結束 保守黨贏得下院365席多數

2019-12-13 23:15

英國大選蘇格蘭民族黨大有斬獲 再掀獨立聲浪

2019-12-13 23:13

英國大選過後 蘇格蘭稱將再推獨立公投

2019-12-13 22:44

批美射導彈 中國外交部：早有預謀

2019-12-13 16:31

川普批童貝里獲選時代風雲人物「荒唐」童貝里回嗆

2019-12-13 15:46

富比世百大女強人榜 梅克爾No1、波洛西No3

2019-12-13 15:44

翁山蘇姬籲請國際法院撤案 憂洛興雅危機再起

2019-12-13 15:17

影／經濟艙新設計！座椅長「翅膀」讓你睡好睡滿

2019-12-13 15:16

野火煙霧罩雪梨 澳總理認了氣候變遷危害

2019-12-13 15:10

泰王搭百年王船遊行 完成加冕儀式

2019-12-13 15:04

北韓建地底車站 躲避監視運飛彈

2019-12-13 15:02

紐西蘭軍方冒險善後 白島帶回6具遺體

2019-12-13 14:50

白島火山噴發4日後：紐西蘭軍方冒險登島，撤出6遺體

2019-12-13 14:45

英國保守黨可望勝選 強生：人民授權實現脫歐

2019-12-13 14:26

俄國唯一航母失火 一死11傷

2019-12-13 14:16

加劇緊張關係！美試射中程飛彈被指魯莽

2019-12-13 14:15

蘇獨公投聲浪再起 強生：不准

2019-12-13 14:12

英國會選舉保守黨勝利 英相：下月底前脫歐

2019-12-13 14:11

羅興亞種族滅絕聽證落幕：翁山蘇姬辯駁的「緬甸族群大和解」

2019-12-13 14:04

英大選出口民調出爐 保守黨續享國會多數優勢

2019-12-13 13:52

英相強生可望勝選 兌現明年元月脫歐承諾

2019-12-13 13:50

影／國會大選輸到脫褲！工黨柯賓為敗選擔責 承諾將下台

2019-12-13 12:55

靠脫歐崛起的強生 為了成事什麼都敢講

2019-12-13 12:34

脫歐派狂勝! 英大選首相強生強過半,左派戰後最慘崩盤

2019-12-13 12:11

俄唯一現役航母大火 1人死亡10人送加護病房

2019-12-13 10:56

英國會選舉蘇格蘭民族黨料將大勝 再提獨立公投

2019-12-13 10:52

活火山大賺觀光財！紐西蘭炸掉8人命 脆弱把關全曝光

2019-12-13 10:00

大屠殺的政治字典：「種族清洗」與「種族滅絕」的差別？

2019-12-12 08:30
看更多

熱門文章

菲11歲女沒錢買鞋 繃帶纏腳自製「NIKE跑鞋」奪3金　

2019-12-13 09:42

台灣人在日本搭公車「犯大忌」這動作讓司機超崩潰

2019-12-13 19:03

薯條倒餐盤吃 速食店員工揭真相勸：最好不要

2019-12-13 12:54

活火山大賺觀光財！紐西蘭炸掉8人命 脆弱把關全曝光

2019-12-13 10:00

14歲懷孕遭退學！小媽媽半工半讀6年 牽女參加大學畢典

2019-12-13 16:41

台塑「陽光計畫」遭環保人士痛批「把美國視為殖民地」

2019-12-13 10:17

川普：美中達第一階段協議 立即談判第二階段協議

2019-12-13 23:40

美中貿易協議簽了嗎？華春瑩扯股市這麼說

2019-12-13 16:09

三分鐘掌握美中第一階段貿易協議最新進展和市場看法

2019-12-13 12:01

影／經濟艙新設計！座椅長「翅膀」讓你睡好睡滿

2019-12-13 15:16

華人太多了！陸家長憂子女留學加拿大「學不好英文」

2019-12-13 20:07

英國300鳥離奇暴斃內臟外露 當局坦言「奇怪」

2019-12-13 09:41

怕被活埋一覺不醒 這個小鎮居民睡覺不敢關門

2019-12-13 16:04

川普：WSJ對貿易協議的報導「完全錯誤」

2019-12-13 22:27

川普證實與陸達協議 12月15日不對陸貨加徵關稅

2019-12-13 23:36

華爾街日報報導美中已達初步貿易協議　川普：完全錯誤

2019-12-13 22:45

俄唯一現役航母大火 1人死亡10人送加護病房

2019-12-13 10:56

主管每天朝他放屁「迫離職」 男子氣憤求償3763萬

2019-12-13 15:45

中國今晚10點半舉行記者會 談貿易談判進展

2019-12-13 22:14

川普今見阿布鐸 美官員：巴拉圭承認台灣 這非常重要

2019-12-13 23:38

英國大選計票結束 保守黨贏得下院365席多數

2019-12-13 23:15

美中傳達成貿易協議 一支iphone少課4500元

2019-12-13 10:53

貓奴天堂 日本大阪「貓客棧」即將開幕

2019-12-13 16:40

一夜創造上千房 舊金山奧克蘭市擬讓遊民住遊輪

2019-12-13 10:44

全日空航機疑出現大量灰塵 折返機場無人傷

2019-12-13 15:57

英保守黨大勝 強生獲得脫歐新授權

2019-12-14 00:56

單親媽舉辦婚禮 嫁給「地毯」作為夫妻

2019-12-13 17:41

美中達成第一階段貿易協議 15日新關稅延後實施

2019-12-14 00:41

批美射導彈 中國外交部：早有預謀

2019-12-13 16:31

蘇格蘭民族黨大勝 英脫歐 就脫英？

2019-12-14 00:58

貿易戰求生！擺脫依賴美國 中國廠商自立自強

2019-12-13 14:30

三重利多大放送！全球市場提前過耶誕節

2019-12-13 16:26

影／國會大選輸到脫褲！工黨柯賓為敗選擔責 承諾將下台

2019-12-13 12:55

英國會選舉蘇格蘭民族黨料將大勝 再提獨立公投

2019-12-13 10:52

泰王搭百年王船遊行 完成加冕儀式

2019-12-13 15:04

影／別動！非洲象一家闖入「吃Buffet」遊客全傻眼

2019-12-14 08:19

美國防部官員證實 印太事務助理部長薛瑞福將離任

2019-12-13 11:54

日公務員戀上女同事 狂打202次電話「扮市民投訴她」

2019-12-13 19:40

日羽田機場新飯店 24小時溫泉可賞機遠眺富士山

2019-12-13 15:13

美中第一階段貿易協議 可望明年1月初簽署

2019-12-14 06:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top