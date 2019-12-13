強生：將努力回報人民信任 希望跟歐盟建立新夥伴關係

英國首相、保守黨黨魁強生13日說，他將「日以繼夜地工作」來報答英國人民的信任，並指英國人民注重的優先事項—國家醫療保健服務（NHS）目前正獲資金挹注。

強生站在唐寧街10號首相官邸前向記者表示，他正在籌組新的政府，並稱希望跟歐盟建立新的夥伴關係。