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世界第一個3D列印社區將在這裡出現~~

2019-12-13 23:04經濟日報 編譯林奇賢／綜合外電

CNN報導，一台巨型3D列印機上周在墨西哥一個貧窮的郊區「建造」出兩棟房子，接下來有望打造出世界第一個由3D列印而成的社區。

這兩棟房子並非只是原型，開發商計劃在2020年底前用這項技術完成50棟建築，以取代居民自己用木頭、金屬和任何他們能取得的材料所搭建的簡陋臨時容身所。

主持這項計畫的開發商是名為New Story的非營利組織，這個機構專門幫助許多家庭找到容身之所。自2014年創立以來，已在南美洲及墨西哥建造逾2,700棟房屋，供需要的家庭居住。這次的計畫是該組織第一次使用3D列印技術。

New Story這次的合作夥伴是建築科技公司ICON。ICON主要開發3D列印的技術，為這個計畫打造出一台高約33英尺的3D列印機，並僅在數天內總計24小時工時，就蓋出兩棟房子，比New Story蓋一般的房子還要快兩倍。

New Story透露，目前這些房屋的價格未定，但該機構打算讓這些家庭支付他們收入的20%至30%，因為希望能讓居民能有「所有權」的概念。

ICON執行長兼共同創辦人Jason Ballard表示，由於用3D列印技術比傳統建築工程更便宜且更快，相當有潛力能改變世界。

墨西哥塔巴斯科州的這群當地居民，住在一個地震頻仍且容易發生水災的地方，因此，設計出能抗震且不會淹水的房屋，是這項計畫的主要考量因素。

New Story共同創辦人Brett Hagler說：「這些家庭相當弱勢，收入非常低...他們每天只靠約3美元維持生活。」

他又補充：「他們根本就是住在拼湊而成的簡陋棚子裡，雨季時一下雨就發生水災。當地的女性甚至表示，下雨時水還會淹到膝蓋那麼高，有時候這種情況還持續好幾個月。」

一台巨型3D列印機上周在墨西哥一個貧窮的郊區「建造」出兩棟房子，接下來有望打造出...
一台巨型3D列印機上周在墨西哥一個貧窮的郊區「建造」出兩棟房子，接下來有望打造出世界第一個由3D列印而成的社區。 擷自CNN網站
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