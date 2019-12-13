英國大選過後 蘇格蘭稱將再推獨立公投

（德國之聲中文網）英國蘇格蘭政府首席大臣、蘇格蘭民族黨黨魁斯特金（Nicola Sturgeon）本周五（12月13日）英國議會選舉結束後表示，"現在到了這個國家決定未來的時刻"。她說將在下周就蘇格蘭退出大不列顛王國舉行公投提出申請。"蘇格蘭人民已經发聲。現在到了決定我們未來的時刻。"在本次英國議會下院選舉中，斯特金領導的蘇格蘭民族黨增多了議席。

蘇格蘭選民本次基本上是在使用投票的機會表達反退歐的立場。在全部可獲得的59個席位中，蘇格蘭民族黨獲得了48席，比上屆增加了15個席位。斯特金認為，這一結果無疑是對她繼續推動蘇格蘭獨立公投的授權。

在她看來，蘇格蘭只有作為獨立的國家才能在歐盟中保留一席之地，而如果同英格蘭、威爾士和北愛爾蘭捆綁在一起，就不得不同它們一道完成退歐。斯特金周五在愛丁堡表示，"約翰遜也許得到了率領英格蘭、威爾士和北愛爾蘭退出歐盟的授權，但他沒有得到帶領蘇格蘭退歐的授權。"她表示，將在今年聖誕節前就第二次舉行獨立公投正式提出申請。她表示，很清楚，倫敦會拒絕蘇格蘭方面的請求。2014年蘇格蘭曾舉行過一次獨立公投，但過半人表達了願意留在大不列顛王國的心願。

約翰遜大選獲勝，躊躇滿志，公開表示他領導的英國保守黨已成了事實上的"代表一個國家的政黨"。他曾說過，不會允許蘇格蘭分離出去，因為北愛爾蘭將效仿蘇格蘭也走上獨立的道路。

英國歷史學家、2017年卡爾獎獲得者提莫西·賈頓·阿什（Timothy Garton Ash）周五在大選結果公布後发推特表示，"等待我們的，將是民族動蕩的十年，它也許是大不列顛及北愛爾蘭王國的終結。"

【 本文章由德國之聲授權提供】