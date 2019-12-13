保守黨大勝！英相強生這場選舉豪賭是怎麼贏的？

路透報導，最新出口民調顯示，英國保守黨可望在12日國會下議院選舉中大勝，拿下多數席次，這要歸功於首相強生的選舉策略運用成功，而他基本上只靠一句鮮明的口號打整場選戰：「搞定英國脫歐。」（Get Brexit done）

強生和他所屬的保守黨在選戰期間，強力主打「搞定脫歐」的訴求，成功引起廣大英國選民的共鳴——成千上萬的選民對國會從中作梗，使脫歐連續劇從2016年6月脫歐公投後就歹戲拖棚至今，已煩不勝煩，希望這場鬧劇儘速落幕。事實證明，強生已把選民集體怨氣成功轉化為支持保守黨的選票。

強生的選舉策略也運用得法。他一方面採取傳統策略，努力說服搖擺區的選民票投保守黨；另一方面更猛攻主要反對黨工黨的傳統票倉，極力爭取從未投給保守黨的選民，押注於這群選民會因為更重視脫歐議題，而使實際投票行為跳脫傳統政黨忠誠度。

這是現年55歲的強生在英國全國大選中的首場勝利，並且把主要政敵工黨打得潰不成軍，同時重創工黨黨魁柯賓。

然而，強生解散下議院，啟動提前改選，不啻是一場高風險賭注。但他認為這是必要之舉，因為唯有這麼做，才有機會讓保守黨在下議院從少數黨轉變成多數黨，以利政府推動政策。首要政策當然是帶領英國在明年1月底前脫離歐盟。

在為期五周的競選期間，強生個人的誠信問題備受質疑，先前許下的承諾一再跳票，包括原先他揚言誓死也要在10月底前如期完成脫歐任務。

保守黨內知情人士透露，在選戰初期，強生的計畫是全力攻進英格蘭北部和中部的選區，工黨傳統上在這些地區大約有40席的實力。例如，保守黨競選宣傳巴士就駛入英格蘭西北部的米德爾頓（Middleton），工黨在該選區的得票率稍微過半，但2016年脫歐公投時有62%的選民投票支持脫歐。

這名消息人士告訴路透：「策略就是吸引不分黨派色彩的脫歐支持者，並且爭取贊成脫歐的工黨選民，尤其是在英格蘭北部和中部的選區。」

他指出，保守黨的競選主題是：「人民對抗國會，讓我們搞定脫歐，繼續前進，帶給人人皆大歡喜的脫歐結局」。

選戰在11月初正式起跑，強生努力說服選民相信，唯有他的保守黨才能打破政治僵局，讓脫歐圓滿落幕，進而使英國繼續向前邁進。

強生的選戰宣傳強打脫歐相關訊息，相較下對國內政策細節著墨不多。強生競選團隊一名成員說：「重點是，這場選戰傳達的訊息簡潔有力，焦點鮮明。」

相形之下，工黨黨魁柯賓礙於黨內在脫歐議題上意見仍分歧，為了促進團結而將就妥協方案——主張先協商一份新的脫歐協議，然後再舉辦二次公投。但這種妥協立場不受歡迎，不僅工黨的脫歐派選民不支持，就連他自己的競選團隊內部也有異聲。

柯賓後來轉而聚焦於一份競選宣言，內容包括大規模國有化、擴大國民保健署（NHS）等公共支出等。

強生的競選宣傳也包含減少移民的承諾，並表示英國脫歐將釋出原本得繳給歐盟的資金，而這些錢可轉而用於公共服務，包括NHS在內。

一些選民表示，願意支持強生，儘管他的話常常不可信。41歲的針織廠主管特納說：「我認為，他握有最佳機會，至於我相不相信他，是另一回事。」特納表示以前曾投給其他政黨，包括工黨，但這回會投給強生。

強生曾一再表示，他之前多次諾言跳票，都要怪國會掣肘。他在競選宣傳時說：「我國面臨的問題是，三年半過去了，各政黨政治人物的聲望都很低落，因為他們拒絕向前走，達成民眾賦予他們的任務。」