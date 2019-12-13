歐盟氣候中和目標 東歐國家討價還價

歐洲聯盟領袖今天同意在2050年之前達到境內「氣候中和」目標。成員國花了數小時討價還價才達到結論，因為東歐國家要求金援他們在過渡期捨棄化石燃料，並要求發展核能。

氣候中和（climate neutrality）指完全避免排放溫室氣體，或把已排放的溫室氣體儲存起來，使得碳排放總量為零。

路透社報導，歐盟今天的共識暫時排除波蘭，預定於明年6月再度討論，另外也允許捷克把核能納入未來使用能源的來源之一。

外交人員表示，出席峰會的領袖們聚在一起後，花了10小時才做出最終決定；根據結論，「某成員國」無法承諾於2050年之前達到氣候中和的目標。這個成員國就是波蘭，且波蘭稍早還建議把目標時程延到2070年。

歐盟昨天才剛宣布啟動綠色協議，要動支1100億美元，在本世紀中期達到溫室氣體淨零排放的目標，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）把這項協議的企圖心比擬為1960年代的美國登月計畫。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在推特（Twitter）發文表示，歐洲理事會同意於2050年達到氣候中和的目標，「值得擁有的東西都得之不易…但我們做到了」。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）在峰會開始前就定調說，較不富裕的東歐國家在捨棄化石燃料的過渡期，必須取得慷慨而明確的財務保證，「我們不能放任歐盟官僚讓窮人和窮國為對抗氣候變遷的花費買單」。

不過，在會議中更不合作的是捷克與波蘭。捷克要求動用歐盟預算，在捷克境內興建核電廠，奧地利、德國及盧森堡群起反對。捷克總理巴比斯（Andrej Babis）受訪時說，他必須確定沒人會阻止捷克興建核電機組，「我們得向人民和企業供電、供暖」。

波蘭則想要得到牢靠保證，確保歐盟在對抗氣候變遷上的投資，不會排擠歐盟撥給貧窮成員國的發展援助金。波蘭電力約80%來自燃煤，針對開發核能的討論還沒有結論，因為開發成本很高。