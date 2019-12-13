影／經濟艙新設計！座椅長「翅膀」讓你睡好睡滿

多數人搭機出國旅遊購買經濟艙，常被迫縮在狹窄的座位內，想睡得舒服只能靠自帶頸枕，或是用外套和毛衣自製克難枕頭。英國一家設計公司想出創新的解決辦法，透過椅背後方兩側長出來的「翅膀」靠墊，讓旅客可靠著睡覺或閉目養神，還能創造額外的隱私空間。

這個新式座位名為「Interspace」，可適用於絕大多數的既有機艙座位，外觀線條簡單，材質使用碳纖維，因此重量輕。平常摺入椅背的靠墊堅固結實、觸感舒適，可依乘客喜好、分別單獨手動拉出和歸位，能滿足不同旅客的體型和睡姿。

同時，靠墊一拉出來，就幾乎不會注意到鄰座動靜，還能創造專屬小家庭或小團體的私人空間。

設計團隊在說明稿指出，過往設計客機機艙時，想法都侷限於座位排距，但從靠窗旅客會靠在機窗入睡來看，就能發覺乘客其實想要一個可轉身、可在座位內分配重量的座位。