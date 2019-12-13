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川普批童貝里獲選時代風雲人物「荒唐」童貝里回嗆

2019-12-13 15:46世界日報 編譯樊蕙╱綜合12日電

在被川普嘲諷後，童貝里獲選時代雜誌2019年度風雲人物。 美聯社
在被川普嘲諷後，童貝里獲選時代雜誌2019年度風雲人物。 美聯社
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川普總統似乎對瑞典16歲環保少女童貝里(Greta Thunberg)獲選「時代」雜誌2019「年度風雲人物」很不爽，他12日推文說「很荒唐」，還建議她解決憤怒管理問題；童貝里也不甘示弱，以更新推特帳號的自我介紹回嗆。

患有亞斯伯格症候群的童貝里，動員全球數百萬人對抗氣候變遷、譴責各國領袖的不作為，成為史上年輕的時代雜誌年度風雲人物。

川普卻推文說：「太荒唐了，童貝里一定要解決憤怒管理的問題，然後跟朋友去看一部老派電影！冷靜，童貝里，冷靜！」

童貝里也不甘示弱，旋即更新推特帳號的自我介紹文字為：「一名正在解決憤怒管理問題的青少年，目前正在冷靜地與朋友看老派電影」。

川普也是今年年度風雲人物的人選之一，據信他對這個頭銜相當癡迷；2016年川普當選總統並如願獲選後，他便推文稱其為「一大榮耀」。

向來稱氣候變遷為「騙局」的川普，今年9月就曾推文說童貝里「看起來是個非常快樂的年輕女生，期待著光明、美好的未來。看到她真好！」童貝里隨後也將這樣的諷刺描述寫在推特的自我介紹，作為回應。

童貝里在聯合國痛批各國領袖光是讚揚像她這樣的年輕倡議人士，卻無法積極採取必要行動防止氣候變遷最嚴重的後果發生；她也警告，再這樣下去，她的世代將面臨難以克服的災難。

時代雜誌總編輯費森塔爾(Edward Felsenthal)11日解釋道：「童貝里成為今年地球面臨最大問題的最大發聲者，從沒沒無聞到引領全球運動。」

費森塔爾在國家廣播公司(NBC)晨間新聞節目「今日」(Today)上說，童貝里代表的是年輕人推動改革的普遍現象；他也提到佛羅里達州帕克蘭市(Parkland)高中生成為要求槍枝管制的領軍人物、以及今年年度風雲人物的人選之一：數月來走上街頭推動民主改革的香港示威者。

川普氣候變遷

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