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富比世百大女強人榜 梅克爾No1、波洛西No3

2019-12-13 15:44世界日報 編譯孫梁╱綜合12日電

德國總理梅克爾。歐新社
德國總理梅克爾。歐新社
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富比世雜誌(Forbes)12日公布全球百位最有權力的女性，德國總理梅克爾、歐洲中央銀行總裁拉加德、美國眾院議長南西·波洛西、歐洲委員會主席馮德萊恩和美國通用汽車公司執行長瑪麗·巴拉名列前五。

富比世雜誌表示，今年的百位最強勢女性在世界舞台上重新詮釋了傳統權力結構，她們在各自領域取得巨大成就，包括在長期由男性主導的產業和就業方面。

排名第一的德國總理梅克爾是連續九年位居全球最有權力女性的榜首，她2005年成為德國的首位女總理，如今是第四個任期。

梅克爾致力於反對歐洲的反移民傾向，成功把德國帶出金融危機，繼續使德國成為歐洲最大經濟體。政府女首腦如今在全世界僅占5%，梅克爾是G20中唯一的女性。

排名第二是來自法國的拉加德，今年成為歐洲中央銀行第一位女總裁，在歐洲面臨經濟增長放緩和不確定的時期，她負責歐洲的貨幣政策。

拉加德還是第一位擔任國際貨幣基金組織(IMF)總裁的女性，她任IMF總裁10年，負責促進全球經濟增長。

拉加德年輕時是法國國家游泳隊的成員，曾獲法國錦標賽銅牌。

排名第三的波洛西作為眾院議長，是美國最高的民選女官員；79歲的波洛西2007至2011年也曾擔任議長，為美國史上首位女議長；波洛西是美國總統的第二順位繼承人，她對川普總統發起的彈劾調查，是美國史上第四次彈劾總統。

來自德國的馮德萊恩排名第四；她今年被任命為歐洲委員會主席，為第一個擔任歐委會主席的女性，負責7億多歐洲人的立法工作。

馮德萊恩曾在梅克爾內閣服務14年，其中六年任國防部長。她保證要讓歐洲成為全球第一個氣候中性的大陸。

排名第五的巴拉任執行長的通用汽車公司，2018年在「全球報導」的性別平等上被評為第一。巴拉去年收入2190萬元，在底特律三大汽車廠中最高。

德國梅克爾法國

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