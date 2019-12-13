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泰王搭百年王船遊行 完成加冕儀式

2019-12-13 15:04世界日報 編譯中心╱綜合12日電

圖為泰王瓦吉拉隆功和王后蘇堤達搭乘的金鴻王船。美聯社
圖為泰王瓦吉拉隆功和王后蘇堤達搭乘的金鴻王船。美聯社
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睽違69年，泰國今年舉行泰王加冕典禮，今天的王船遊行是加冕典禮的最後一道儀式，依古法打造的百年王船不但展現泰國王室傳統頂級工藝，更是泰國悠久文化的饗宴。

瓦吉拉隆功和王后蘇堤達今天搭乘金鴻王船，航行在昭披耶河上宣示王權，王船遊行後，加冕典禮儀式才算全部完成。

許多泰國民眾一大早就到昭披耶河邊、政府規畫的觀看區等待下午的王船遊行。王船隊伍約在下午4時出發，沿途等待的民眾高舉泰國國旗以及黃色的王室旗幟，高喊代表吾皇萬歲的泰語「頌帕佳仁」。

遊行隊伍共有52艘船隻、2200多名海軍士兵參與，路線約長3.4公里，所有船隻全部由海軍士兵划行，整個遊行歷時約一個小時多。

遊行船隻最主要是領頭的四艘，第一艘是泰王和王后搭乘的「金鴻王船」，建造於拉瑪五世時期，船首為天鵝造型，船身塗滿金漆並鑲上玻璃飾品；第二艘是阿難陀龍王船，建造於拉瑪六世時期，船首造型是有七個頭的那迦，一樣船身漆滿金漆和鑲上玻璃飾品。

第三和第四艘船分別是眾神蛇船以及那羅延禦金翅鳥船，那羅延禦金翅鳥船以印度教三大神之一的毗濕奴為主要造型，是1996年為了慶祝拉瑪九世成為泰王50周年而建造。

這些船都是依照大城時期的古法純手工打造，以金鴻王船來說，歷史也超過百年，這次的王船遊行可說是泰國王室頂級工藝以及泰國傳統文化的饗宴，也展現泰國人自古以來和水路緊密相連的生活方式。

泰國12日舉行王船遊行，做為泰王加冕儀式的最後一道程序。歐新社
泰國12日舉行王船遊行，做為泰王加冕儀式的最後一道程序。歐新社
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泰國泰王

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