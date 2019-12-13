野火煙霧罩雪梨 澳總理認了氣候變遷危害

雪梨市區籠罩在野火造成的煙霧中，許多人戴上口罩上街抗議。歐新社 分享 facebook

澳洲雪梨過去一個多月來持續遭到野火威脅，市區籠罩在野火造成的煙霧中，引發民眾上街示威，要求政府拿出辦法解決問題。面對日益升高的政治壓力，澳洲總理莫里森12日終於打破沉默，承認雪梨的野火煙霧「令人擔憂」，且氣候變遷是造成野火問題日益嚴重的因素之一。

莫里森過去幾周一直默不吭聲，12日終於表示：「我一生大多都住在雪梨，我知道雪梨人非常擔憂野火引發的煙霧。」

多達2萬人12日走上雪梨街頭示威，許多人戴上面罩，要求莫里森直接回應這場危機。雪梨周遭的野火延燒產生大量煙霧，當地自10月起就斷斷續續籠罩在濃厚煙霧中，導致民眾狂咳和其他健康問題。

莫里森表示，他可以理解大雪梨地區500萬居民的擔憂。他說：「我知道看到家鄉煙霧瀰漫有多麼不尋常。尤其是對年輕人而言，他們沒有見過這種場景。」

他也罕見承認，氣候變遷是造成野火比過去嚴重的「因素」之一。這場大火燒掉數百萬公頃的土地，700多棟民宅。他說：「很多因素和這些火災有關，乾旱是明顯的因素。我們也都知道，氣候變遷和許多其他因素釀成今天的災情。」

批評者認為莫里森對氣候變遷問題做得不夠，基本調查公司最近民調顯示，莫里森的不支持率從9月野火開始肆虐時的36%，攀升至目前的43%。