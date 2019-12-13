影／國會大選輸到脫褲！工黨柯賓為敗選擔責 承諾將下台

英國12日舉行國會大選，根據最新版選情預測，首相強生的保守黨將贏得362席，有望再執政5年。最大在野黨工黨將連續4屆大選都吃下敗仗，預估只獲得199席，並確定有鐵票倉失守，黨魁柯賓宣布下次選戰將不再領導工黨。

這是英國五年來的第三次國會大選，也是近一百年來，首度於12月投票。媒體指保守黨強打搞定脫歐，並鎖定支持脫歐的工黨選區戰略顯然奏效。初步開票結果顯示，工黨得票率下跌12%，平均約7%的搖擺選民（Swing）從工黨轉向保守黨。前財相奧思本直指，英國政壇已進入「強生年代」。

工黨選戰策略主打二次脫歐公投與終結撙節，黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）選前卻被控縱容黨內反猶太主義，紐時專欄作家甚至開轟，稱「投柯賓的工黨一票就是投反猶太一票」。

影子財相麥克唐奈（John McDonnell）選後承認，工黨曾強打其他選戰議題，他以為選情會比較接近，但此次大選顯然是「脫歐大選」，完全呼應強生的宣傳。如果出口民調數字正確，對工黨會是「極端失望」的結果。各家媒體早先出口民調預測，工黨將丟掉71席，創下1935年來最慘的紀錄。