靠脫歐崛起的強生 為了成事什麼都敢講

英國首相強生帶領的保守黨料將贏得國會多數席位，他的勝利幾乎保證英國會在1月底脫歐。路透 分享 facebook

曾任倫敦市長、英國外長強生（Boris Jhohson）帶領的保守黨料將大贏，強生可能如獨立報評論的能做很久的首相，他的勝利也幾乎保證英國會在1月底脫歐。

強生強力支持脫歐，出名之處包括他的莽撞無禮、扭曲事實，以及亂糟糟的髮型，經常被拿來與美國總統川普相提並論。

即使批評者認為強生好大喜功，為了成事、什麼都敢講，但強生有自己的群眾魅力。他對種族歧視、性別歧視、伊斯蘭恐懼症等議題的發言，一再引發爭議，但比起工黨黨魁柯賓，強生還是比較討選民喜歡。

55歲的強生出生於紐約（2016年放棄美國籍），一路都唸英國頂級學府，伊頓公學和牛津大學。

他以記者身份展開個人職涯，眾所周知他在布魯塞爾擔任特派員時，並不在乎查證事實，且一直對歐盟抱持懷疑態度，撰寫的專欄卻吸引到不少粉絲。他2001年當選議員，2008年成功登上倫敦市長寶座。

強生在兩屆市長任內的政績評價不一，但主導2012年倫敦奧運時，依衛報的說法是，展現出「身為市長的強大力量---能帶動歡笑和樂觀氣氛」。

強生2016年不願再選，當時英國正要辦脫歐公投，他與包括留歐派保守黨籍首相卡麥隆在內的政治盟友分道揚鑣，成為脫歐派主將。

鼓吹脫歐時，強生說了許多經不起推敲的話，包括英國每周要給歐盟3.5億英鎊，以及歐盟的人員自由流動政策讓英國變得較不安全，脫歐能讓英國重掌自己的邊界。

脫歐派2016年6月23日贏得公投，外界本來看好強生能在卡麥隆辭職後入主首相府，但因盟友戈夫叛變，他只能屈居前首相梅伊的外長。強生2018年7月辭掉外長，理由是抗議梅伊的脫歐處理方式。

梅伊2019年初請辭下台，強生終於登上首相大位。他雖然未能實現10月底脫歐的「不能脫毋寧死」（do or die）誓言，卻深得脫歐派強硬人士的歡心。即使被迫將脫歐期限再度延至2020年1月31日，但強生隨後推動提前改選，強調「一定完成脫歐」。

強生說，他接下來打算在一年內與歐盟協商好未來的關係，脫歐過程最艱難的部分才要開始。