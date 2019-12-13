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港生申請當地大學人數創新低！專家歸因為政治不安定

2019-12-13 11:53聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

香港部分大學校園最近成為反送中戰場，香港大學聯招辦法（JUPAS）主辦單位12日公布2020學年度申請人數，只有4萬1238人，創下新低。

南華早報報導，部分學者將申請人數下降6.4%歸因於政治不安定，阻止學生繼續在當地求學。香港一名反對派議員表示，若香港特首林鄭月娥無法回應示威者要求，讓香港恢復和平，香港人才將會流失。

香港大學聯招辦法是香港中學學生申請大學入學的主要管道，聯招會在12日公布，2020年度申請香港當地大學人數為4萬1238人，去年為4萬4054人

少子化導致學生整體數量下降，近年來申請人數持續下滑，2013年共有6萬9172人申請，2018年已降至4萬6346人。

嶺南大學協理副校長劉智鵬表示，「許多學生因為近期社會干擾而避免申請當地大學。據傳當地業者將避免雇用未來幾年於當地大學畢業的學生。香港當地大學申請人數可能會繼續下滑」。

香港中學校長協會主席鄧振強有相同看法，「來自較富裕家庭的學生傾向於前往國外念書。我們也聽聞到更多一般學生選擇海外較有知名度的課程。部分學生也可能計畫在香港當地大學畢業之後離開香港」。

國際教育諮詢機構IDP表示，香港自6月爆發示威抗議潮後，詢問海外遊學事宜人數成長10%，詢問遊學主要國家為英國、澳洲、加拿大。

IDP資深經理Calvin Chan表示，「詢問人數成長的原因很多，包括對現存教育系統的不滿。不過我們在社會運動開始後發現詢問人數明顯成長」。

反送中風潮未息，香港大學聯招2020年度申請人數創新低。美聯社
反送中風潮未息，香港大學聯招2020年度申請人數創新低。美聯社
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