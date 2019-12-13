foodpanda母公司40億美元收購韓同業Woowa Brothers

Woowa Brothers發布新聞稿說，德國商Delivery Hero（foodpanda母公司）同意以40億美元併購Woowa Brothers。

Woowa Brothers表示，雙方也將在新加坡成立合資公司，拓展亞洲外送餐點市場。彭博稍早引述知情人士報導，Delivery Hero準備從現有投資人手中收購Woowa的87%股份。Woowa高層持有的13%股份將轉換為Delivery Hero的股份，其中包括創始人Kim Bong-jin持有的股份。 彭博引述知情人士說，Kim將成為Delivery Hero管理層最大的單一股東，並加入Delivery Hero全球顧問委員會。 Delivery Hero德國總公司。路透 分享 facebook