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英國會選舉蘇格蘭民族黨料將大勝 再提獨立公投

2019-12-13 10:52聯合報 編譯季晶晶／即時報導

出口民調顯示，訴求獨立建國的蘇格蘭民族黨獲壓倒性勝利，可能再提獨立公投的要求。圖...
出口民調顯示，訴求獨立建國的蘇格蘭民族黨獲壓倒性勝利，可能再提獨立公投的要求。圖為SNP黨魁、蘇格蘭首席大臣史特琴。歐新社
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英國國會選舉的出口民調顯示，訴求獨立建國的蘇格蘭民族黨（SNP）將橫掃蘇格蘭地區，恐怕升高與英國的憲政對峙，讓已然脆弱的英國統一局勢更加緊張。

SNP在這次大選可能獲得壓倒性勝利，取得蘇格蘭地區59席裡的55席，比2017年的35席躍增20席，接近2015年選舉時寫下的最高紀錄56席。

SNP黨魁、蘇格蘭首席大臣史特琴（Nicola Sturgeon）面對保守黨多數政府講話時會更有份量。不過，史特琴謹慎應對壓倒性勝利的預測，她在推特發文說：「出口民調顯示SNP會有美好的一夜---但這只是出口民調，還會有誤差。」

分析師警告，蘇格蘭的選情預測特別難做，因為2017年SNP只獲35席時，許多選區的贏家和第二高票候選人之間差距極小。連協助制定出口民調預測方法的寇提斯（John Curtice）都說，如果SNP的席位被誇大了，他也不感意外。

SNP的選戰主打阻止英國脫歐，以及要求明年舉辦第二次獨立公投。但史特琴要在英國政局當中取得勝算，有賴英國出現僵局國會。在沒有任何政黨取得多數席位的情況下，她可以用支持少數黨工黨政府的代價，換取再次辦理獨立公投。

但保守黨領袖、英國首相強生已經明確表示，不管此次選舉或者2021年蘇格蘭議會的選舉結果給何，他都不會批准蘇格蘭再辦獨立公投。

SNP前國會領袖羅伯森（Angus Robertson）不以為然。他說，如果SNP真的搶下55席，那麼蘇格進行二次獨立公投的要求就不能被否決。

這已是主張蘇獨的SNP連續第四次選舉以贏得蘇格蘭地區大多數席位的方式，獲得「勝利」。羅伯森說，強生不能視而不見，「故意阻撓，說人不能決定自己的未來，是講給好騙的人聽的」。

但羅伯森也有些擔心，此次出口民調預測的席次，高於近來所有蘇格蘭民調的預測。

蘇格蘭2014年首次辦獨立公投時，選民以55%對45%否決獨立之議。

蘇格蘭獨立公投英國

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