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英大選出口民調出爐 保守黨續享國會多數優勢

2019-12-13 13:52德國之聲 德國之聲

英國首相強生。歐新社
英國首相強生。歐新社
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對上任以來一直面臨混亂局面的英國首相強生 (Boris Johnson) 來說，周四的勝選結果對他的領導注入強心針。這也代表強生將如期啟動脫歐機制。選舉結果也有力說服英國選民，為了達成脫歐，花費大量心力開啟冗長的談判是值得的。

同時，保守黨勝選的結果也讓在2016年投票選擇讓英國留在歐盟的數百名選民失望。

這次的勝選結果也是繼1987年以來，保守黨贏得最多席次的一場選舉。目前的出口民調結果顯示，保守黨可望贏得368個席次，這也保證他們在650席次的國會中可輕易取得多數優勢。 首相強生透過電郵向支持者表示：「我希望你們今晚都能慶祝選舉結果。 明天我們將重返崗位工作。 」

如果出口民調准確的話，強生將可以盡快請國會批准他與歐盟達成共識的脫歐協議，並確保英國在2020年1月31日啟動脫歐機制。 然而，在英國加入歐盟將屆滿50周年之際，強生也面臨挑戰，需要建立新的經貿關系，以確保英國繼續扮演全球貿易中心。

另一方面，出口民調顯示最大反對黨工黨可望拿下191席次，而這也是該黨自1935年來最差的選舉結果。 此外，蘇格蘭國家黨與自由民主黨則預計會各自取得55與13個席次。 官方結果預計在6個小時後出爐。

英國過去五次的全國選舉中，只有2015年的出口民調預測錯誤。 當年出口民調預期國會將沒有一個多數黨，但最終保守黨靠著多贏得14個席次順利保住國會多數優勢。 在這次選舉中，工黨在競選過程中主打進行第二次脫歐公投，而其他政策則讓該黨被視為可能成為英國史上最激進的社會主義政府。

工黨首席財政发言人麥祖恩 (John McDonnell) 表示這次選舉的主要話題都圍繞著脫歐議題，而該議題自2016年也讓英國陷入分裂局面。 他說：「我想雖然我們希望不同議題都能在這場選舉的討論中，獲得一定程度的注意，但出口民調明顯顯示這是場脫歐選舉。 」

脫歐尚未結束

雖然選舉結果能讓強生成功啟動脫歐機制，但他也必須扛起在未來11個月內與歐盟重談貿易協議的責任。 該場談判的結果將對英國價值2.7兆美元的經濟產生深遠影響。 按照目前的脫歐草案來看，英國在2020年1月31日啟動脫歐後，將進入一段轉型期，而英國政府必須在這段期間內與其他27個歐盟成員國商討出一個新的合作模式。

這段轉型期可長達3年，但保守黨在競選過程中保證他們會在2020年底前結束這段轉型期。 保守黨在選舉中取得的多數優勢將讓強生得到一定程度上的政治保障，讓他可以將與歐盟進行的貿易談判時程延長到2020年以後。

雖然脫歐議題主宰了這場選舉，但整個漫長的脫歐過程也使英國選民出現疲態，並讓英國兩大黨支持者的忠誠度開始下降。 法國的歐盟事務部長蒙特查林 (Amelie de Montchalin) 表示如果出口民調結果准確的話，歐盟將能清楚預期英國脫歐未來的发展局勢。 她在布魯塞爾接受媒體采訪時表示：「對脫歐來說，最重要的不是英國脫離歐盟，而是英國與歐盟接下來能建立什麼樣的關系。 」

楊威廉/羅法 (路透社、法新社)

本文章由德國之聲授權提供】

英國脫歐強生

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