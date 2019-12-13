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出口民調顯示英保守黨大勝 英鎊勁揚

2019-12-13 06:20經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

英國在國會大選投票結束後發布的出口民調顯示，首相強生領導的保守黨預料將贏得大選，並獲得下議院多數席位。英鎊應聲勁揚1.9%。

據出口民調顯示，保守黨預料將贏得650個席位中的368席，大幅領先柯賓的工黨的191個席位。自由民主黨料獲得13席、蘇格蘭民族黨55席、英國脫歐黨0席。

英國選民12日步出投開票所。路透
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民調保守黨英國

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