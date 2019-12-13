出口民調顯示英保守黨大勝 英鎊勁揚

英國在國會大選投票結束後發布的出口民調顯示，首相強生領導的保守黨預料將贏得大選，並獲得下議院多數席位。英鎊應聲勁揚1.9%。

據出口民調顯示，保守黨預料將贏得650個席位中的368席，大幅領先柯賓的工黨的191個席位。自由民主黨料獲得13席、蘇格蘭民族黨55席、英國脫歐黨0席。 英國選民12日步出投開票所。路透 分享 facebook