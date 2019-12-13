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美國威脅制裁北溪 德國政界憤怒

2019-12-13 13:57德國之聲 德國之聲

德國外長馬斯（Heiko Maas，社民黨）表示：「歐洲的能源政策將由歐洲來決定，而不是美國」。德國外交部和經濟部都已表態反對美國要實施境外制裁的訴求。

聯盟黨議會黨團副主席瓦德弗爾（Johann Wadephul）對路透社表示，這將對德美關系造成影響。社民黨的經濟政策发言人威斯伐爾（Bernd Westphal）則說：「我們不是美國的保護領地。」

德國經濟界也強烈反對美國的做法，但就歐盟是否應采取反制措施，尚未達成一致意見。美國眾議院和參議院一個委員會通過決議，贊同對參與建設「北溪」2號線路的企業實施制裁。該輸氣管道將向西歐輸送更多的俄羅斯天然氣。

普遍認為，美國總統特朗普將會在國會通過的制裁決議案上簽字，這一點毫無懸念。美國政界批評北溪項目將加大歐洲對俄羅斯能源的依賴。同時美國也希望向歐洲出口更多的液化天然氣。

根據眾議院通過的決議，制裁措施將在一段過渡期後生效，因此對參與項目的企業帶來何種影響尚不清楚。經濟界估計，有關措施至多會讓工程延期，而不會造成中斷。承擔海底管道鋪設任務的瑞士傳船舶術公司Allseas沒有正面回應路透社的詢問，表示不願對可能到來的制裁影響作猜測。

德俄外貿商會主席澤勒（Rainer Seele）甚至要求歐盟采取「有針對性的反制措施」，因為美國方面的做法危及歐洲的能源政策自主。「我們不需要別人來教訓該如何跟俄羅斯打交道」，他說，因為德國對歐盟制裁俄羅斯的明確態度已經充分表明了這一點。歐盟因俄羅斯吞並克裡米亞半島對該國實施的制裁，計劃在本周四的歐盟峰會上延長。

德國聯邦議院東歐委員會負責人哈姆斯（Michael Harms）反對歐盟也祭出制裁，但也明確不接受美國方面的論據。他指出，歐盟早已實現了油氣供應多元化，包括購買美國的液化氣。

聯邦議院副議長歐珀曼（Thomas Oppermann，社民黨）表示，如果美國當真采取制裁措施，將是「對德國和歐盟主權的侵犯」。

盡管「北溪」2號線工程在歐盟和德國國內也存在爭議，德國政界較為一致地對美國的立場做出了反彈。在野的左翼黨和綠黨也對美國发出批評。只有綠黨的歐洲議會議員比提科夫（Reinhard Bütikofer）對華盛頓的做法表示歡迎。他发推稱，希望美國的制裁能制止德國政府這一「反歐洲」的路線。

葉宣/樂然（路透社）

本文章由德國之聲授權提供】

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