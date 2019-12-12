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碳市場機制依舊喬不攏 今年氣候峰會恐無果

2019-12-12 22:32經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

在西班牙馬德里舉辦的聯合國氣候變遷大會即將落幕，但197國與會代表依舊無法化解對碳市場機制的歧見，對於如何建構全球碳交易市場仍僵持不下。

金融時報（FT）報導，「氣候變遷綱要公約第25次締約國會議」（COP25）預定於13日落幕，其中一大目標就是建立全球碳交易框架，即一個讓各國進行碳補償和碳權排放交易的機制。在2015年簽署的巴黎協議中，碳交易是唯一懸而未決的部分，去年在波蘭舉行的氣候峰會也未能就碳交易取得共識。

隨著歷經兩周的談判即將落幕，觀察員表示，今年碳交易機制再度無法達成協議的風險相當高。

過去25年出席氣候峰會的綠色和平執行長摩根說：「我從未見過會場內外的歧異如此懸殊。」

氣候變遷的嚴峻衝擊令民眾愈發憂心，16歲瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）登高一呼，鼓舞了全球上百萬名民眾走上街頭響應，包括馬德里上周五規模50萬人的示威遊行。然而即便學校和企業透過示威罷工對談判施加壓力，迄今卻未產生直接影響。

本周的討論會上歷經兩次低谷，其一是中國大陸在二氧化碳的相關討論上，對圖表格式呈現持反對意見，使各國就未來將如何向聯合國提交排放報告，難以達成技術性協議；另外是美國對文件中的「多邊主義對於解決氣候變遷的重要性」很有意見，緊咬「多邊主義」一詞不放。

觀察員表示，由於歐盟歷經領導人輪替、中國大陸專注於國內事務，氣候峰會正因為欠缺政治力量而陷入僵局。聯合國秘書長古特瑞斯坦言，民眾對氣候變遷的憂心和政府採取的具體行動之間存在著鴻溝。「如果這股態勢持續，本世紀末將升溫攝氏3.4℃或3.9℃。」

圖為16歲的環保鬥士童貝里（Greta Thunberg）。美聯社
圖為16歲的環保鬥士童貝里（Greta Thunberg）。美聯社
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氣候變遷聯合國馬德里

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