不到10%捐獻用於慈善 梵蒂岡多數善款用於填補預算赤字

全球天主教徒每年奉獻上千萬美元給教宗方濟各；主教也鼓勵信徒幫助弱勢和正在遭受痛苦的人，將錢奉獻到教廷專門支持慈善工作的聖座獻金（Peter's Pence，又稱伯多祿獻金）。

華爾街引述消息人士報導，天主教教廷沒有公開聲明的是，這筆每年價值逾5,000萬歐元（新台幣16.895億元）的捐款，其中有多數用在填補梵蒂岡的行政預算赤字，僅不到10%捐款用於慈善工作。

由於教廷鮮少公開聖座獻金的使用明細，只有梵蒂岡高階官員知道，因此引起部分天主教教會領袖的疑慮，擔憂教廷使用捐獻的方式誤導信徒，可能進一步傷害對教廷財務管理的可信度。

消息人士透露，至少在過去五年來，只有不到10%的聖座獻金用於募款廣告中的慈事善舉（去年捐獻逾5,000萬歐元）。他們也說，一直以來約有三分之二的聖座獻金用於填補教廷的預算赤字，例如去年的總支出約為3億歐元，預算赤字將近7,000萬歐元，反映教廷長久以來效率低落、薪資成本日增，以及投資利得減少。