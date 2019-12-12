確保競爭 澳洲要求臉書谷歌遵守新規定

澳洲今天宣布，臉書公司（Facebook Inc）和谷歌公司（Google Inc.）等科技龍頭必須遵守新規定，確保不會濫用市場支配力以免破壞競爭，否則政府將施以新控管。

路透社報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）說，澳洲競爭及消費者保護委員會（ACCC）將制定一套準則，來處理這些科技大廠掌握廣告市場生殺大權的申訴。廣告是當地媒體業者的主要收入來源。

新準則將確保龐大的市場支配力不會被用以削弱媒體和廣告服務市場的競爭。

莫里森在墨爾本告訴記者：「我希望在管理數位平台和社群媒體平台方面，我們能成為世界楷模。」

澳洲此舉加強了對線上平台的監管，而從美國到歐洲等國政府都正忙於處理反壟斷以及散布「假新聞」和仇恨言論等問題。

澳洲政府表示，科技公司必須於明年11月底之前遵守新規定，否則將被加強管制。

澳洲財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）告訴記者：「這些公司都接獲了通知。政府不是鬧著玩的，我們將毫不遲疑地行動。」

谷歌和臉書都表示，他們贊成加強競爭，因此會和澳洲競爭及消費者保護委員會密切合作。

臉書澳洲和紐西蘭政策主管加利克（Mia Garlick）透過電子郵件聲明表示：「我們支持永續性的新聞生態系統，這正是我們和發行方合作以開發新閱聽眾的原因所在。」