喀什米爾被印度封鎖至今 損失逾150億美元

根據喀什米爾工商會估計，自從8月5日被印度封鎖以來，損失超過150億美元。法新社 分享 facebook

喀什米爾自8月5日起被印度政府封鎖至今，經濟遭到重創！喀什米爾因被切斷網路，直接影響到手機業者，銷售量下滑了9成之多。此外，儘管旅遊禁令已解除，印度本國與外國旅客皆減少了8成以上。歐盟10日對喀什米爾人民的自由表達嚴重關切，希望印度和巴基斯坦能夠坐下來解決問題。

損失逾150億美元

《德國之聲》指出，根據喀什米爾工商會的估計，喀什米爾自從8月5日被印度封鎖以來，損失超過150億美元。對此，喀什米爾工商會將向印度政府陳情，要求補償經濟上的損失。

根據《今日印度》報導，喀什米爾被印度政府切斷網路，直接重挫了手機的銷售量，下降9成之多，可能造成上百人失業。三星暢貨中心的主管庫雷希表示，在斷網之前兩間暢貨中心平均一天可銷售150支手機，如今只有一天5支，如此下來三星恐將不堪虧損，全面撤出喀什米爾。

儘管印度政府早在10月8日解除喀什米爾的旅遊禁令，旅遊業和餐飲業還是遭受嚴重打擊。《印度時報》指出，印度本國遊客數量與去年同期相比下降了87%，外國遊客則是82%。

歐盟表達關切

《德國之聲》報導，執政的印度人民黨發言人古普塔表示，斷網是維持區域安全所必需的，當喀什米爾的情況好轉，政府將會恢復網路。對此，喀什米爾工商會斥之為「騙局」，宣稱當前喀什米爾不安的氛圍，追根究柢是印度政府造成的，而非喀什米爾人民，政府沒有理由怪罪他人。

根據《今日印度》報導，歐盟10日對喀什米爾人民的自由表達關切，歐盟駐印度大使雅仕圖表示，印度和巴基斯坦應坐下來好好對話，以解決喀什米爾的問題，巴基斯坦應對恐怖份子採取行動，而印度應早日讓喀什米爾恢復正常生活。

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