距今4萬4000年 考古學家發現世界最早故事壁畫

英國BBC報導，考古學家在印尼蘇拉威西南部一個洞穴發現距今4萬4000年歷史的壁畫。這幅畫描繪一些半人半獸的生物正拿著矛和繩子獵捕一頭水牛。一些學者認為，這幅畫可能是世上最早被記錄的「故事」。

澳洲格里菲斯大學的研究人員將這項發現發表在《自然》期刊上。該校考古學家布朗姆表示，他在兩年前首次看到這些照片，「那張照片出現在我的iPhone螢幕上，我當時驚訝地大叫。」

這幅壁畫是在印尼婆羅洲島東部的蘇拉威西南部一個洞穴發現。畫面寬度近5公尺，畫著矮水牛和蘇拉威西野豬。在動物旁邊的是像人類的生物，但也有動物的特徵，如尾巴和長鼻子。一些人物拿著矛站在水牛旁邊。

布拉姆說：「我從未見過這種圖畫。我們在這個地區看過上百幅岩石壁畫，但沒有看過畫狩獵情景的圖畫。」

然而，一些研究員質疑這幅畫是否真的代表一個故事，並表示這也可能是花長時間繪製的一系列圖畫。英國杜倫大學考古學家兼岩石藝術專家佩堤特告訴《自然》期刊：「這是否是在畫一個情景有待商榷。」