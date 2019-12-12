瑞典環保少女過譽了？ 網友酸她：做法跟慣老闆一樣

瑞典16歲環保鬥士童貝里（Greta Thunberg），為了前往美國參加聯合國「氣候行動峰會」，搭乘帆船從英國出發，以行動表現她推廣氣候變遷議題的決心，向飛行碳足跡說再見。 法新社 分享 facebook 瑞典16歲的環保鬥士童貝里（Greta Thunberg，前譯桑柏格）致力對抗全球氣候變遷不遺餘力，她還在美國國會以及今年（2019）氣候峰會中發表演說。雖然她關心環保、暖化的問題，但人紅是非多，童貝里也被酸日常生活中穿的吃的等等，還是有碳排放啊，讓網友質疑「瑞典環保少女是不是過譽了？」

有網友在PTT上詢問表示童貝里憂心碳排放太嚴重，因此堅持不搭飛機只搭帆船，但她平日身上穿的、吃的，日常生活中用的還是會有碳排放，「為什麼環保少女可以當意見領袖？是不是過譽了？」貼文一出引來許多網友留言打臉童貝里。

有鄉民PO出童貝里在自己的推特上貼出1月時搭乘火車的照片，只見童貝里坐在車廂裡吃著東西，桌上放了許多食物，還有紙杯、塑膠等物品，其他網友看了忍不住批她只會「講幹話」。還有人酸童貝里拒絕學習、放棄思考只是把自己推離真相，「她知道有幾種暖化理論嗎？無知就會鬧出笑話，那艘船為了接她，組員們製造的碳足跡是她直接搭飛機的十倍以上」。

其他鄉民則批評說「有些人根本把環保當作流行、時尚，但環保真正需要的是務實」、「跟慣老闆一樣總是說：我提出大方向，方案你們生不出來就是你們的問題」、「這女的做的事不就跟當年高爾一樣，整天帶著團隊坐飛機瘋狂排碳，然後跟你說節能減碳很重要」、「這叫聰明，靠炒作賺錢」、「所以她為了拍時代那張封面照增加多少碳排放量呢？」、「破綻這麼大，好奇國外都沒鄉民在批鬥她喔」。

童貝里不只使用紙杯、塑膠製品遭到批評，她認為飛機的碳排放量太驚人因此拒搭，但今年8月她搭乘配備太陽能面板和水下渦輪的帆船橫渡大西洋，前往紐約參加9月聯合國氣候峰會，但結束航程後團隊卻搭飛機把遊艇開回歐洲，製造的碳排還比全程搭機多，也引起外界質疑和抨擊。