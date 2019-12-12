親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

大唐女的「絕美牽手術」 如何引發一場當代風暴

影／火山燒傷太嚴重！紐西蘭急需120萬平方公分皮膚

2019-12-12 13:18聯合報 編譯周辰陽／即時報導

紐西蘭懷特島火山9日爆發，有27人身負超過30%灼傷，部分受害者灼傷面積更高達九成以上，其中22人還有吸入性燒傷，需要使用呼吸器，仍處於命危狀態，另新增2人傷重不治，加上8名失蹤者推定死亡，使得罹難人數上升到16人。紐國燒燙傷治療小組已經全面動員，有關單位則緊急採購更多皮膚以備使用。

「我們目前還有供應，但正緊急採購更多資源，以供敷料和植皮。」麥奴考區域衛生局（Counties Manukau DHB）醫學主任華生醫師（Peter Watson）說：「為滿足患者的持續需求，我們預估需要額外120萬平方公分的皮膚。」

澳洲維多利亞省與新南威爾斯省當局11日已宣布，捐贈2萬平方公分的皮膚，給紐西蘭火山燒燙傷的病患。

對於燒燙傷患者來說，皮膚就是有助復原的「天然貼布」，可防止感染、減少疤痕和痛楚。如果患者腿部和耳後皮膚不能使用，醫生就需要使用捐贈的肌膚。

一般狀態下，捐贈者的皮膚對紐西蘭燒燙傷治療小組已綽綽有餘，但懷特島火山爆發事件的受害者數目前所未有，加上他們非常接近火山口，燒傷變得特別嚴重，加上有毒氣體、化學物質和熱岩碎片等，導致治療變得更複雜，醫療單位才決定提前準備。

華生醫師指出，比起尋常燒燙傷患者，懷特島火山爆發受害者必須更快接受緊急手術，他們已向美國貨源下單，鄰國澳洲的皮膚和組織銀行也願提供支援。據指初步植皮可維持數周，但常常需要更換，直到人體開始自行修復為止。

華生醫師還說，復健之路將非常漫長，部分患者甚至可能需要堅持數月之久。

紐西蘭懷特島火山9日爆發，目前再傳2人傷重不治，加上8名失蹤者推定死亡，使得罹難...
紐西蘭懷特島火山9日爆發，目前再傳2人傷重不治，加上8名失蹤者推定死亡，使得罹難人數上升到16人。美聯社
分享
澳洲維多利亞省與新南威爾斯省當局宣布，捐贈2萬平方公分的皮膚給紐西蘭火山爆發的燒...
澳洲維多利亞省與新南威爾斯省當局宣布，捐贈2萬平方公分的皮膚給紐西蘭火山爆發的燒燙傷病患。路透
分享

患者紐西蘭醫師

延伸閱讀

好立體！3D內視鏡與胃鏡膠囊 讓紐西蘭醫生也...

影／懷特島火山爆發增至6死 救援人員曝島上如...

全島無生命跡象：紐西蘭「白島火山」噴發13死...

痛！紐西蘭懷特島火山噴發 許多人大面積灼傷跳...

相關新聞

王國興亡之戰! 英4年3次大選，詭譎的2019國會選舉

2019-12-12 12:46

一年選三次！以色列政府難產 明年3月2日再選舉

2019-12-12 09:18

吐瓦魯總理籲聯合國承認中華民國是獨立國家

2019-12-12 12:02

歐盟首席談判代表錄音曝光！打臉強生脫歐計畫

2019-12-12 11:48

影／軍機飛南極離奇失蹤48小時 智利尋獲海上殘骸

2019-12-12 13:13

中國駐韓大使：習近平認真考慮明年上半年訪首爾

2019-12-12 12:00

好萊塢大亨哈維溫斯坦性侵案 暫定7.5億和解

2019-12-12 11:16

歐盟委會通過《綠色協議》 會員國支持為成敗關鍵

2019-12-12 09:49

英大選暌違96年12月投票 從天沒亮投到天黑

2019-12-12 09:46

英脫歐貿易談判 歐盟官員：2021前無望完成

2019-12-12 09:43

獨立建國靠北京？一場引發中澳暗戰的「島國獨立公投」

2019-12-12 08:30

大屠殺的政治字典：「種族清洗」與「種族滅絕」的差別？

2019-12-12 08:30

時代雜誌總編：瑞典少女童貝里體現青年行動主義

2019-12-12 03:39

法國年金新制公布未熄怒火 工會揚言持續罷工

2019-12-12 00:32

童貝里指控 「富國想規避減排 誤導大眾」

2019-12-12 00:07

時代雜誌風雲人物 瑞典環保少女童貝里

2019-12-12 00:02

洛興雅案 翁山蘇姬答辯半小時駁意圖滅絕

2019-12-12 00:01

英大選今投票 民調預測保守黨強勢地位不保

2019-12-12 00:00

緬甸被控迫害洛興雅 翁山蘇姬否認種族滅絕意圖

2019-12-11 23:46

92年來最年輕 16歲少女童貝里獲選時代風雲人物

2019-12-11 23:19

環保少女批政經領袖 只顧美化形象不管氣候變遷

2019-12-11 23:18

印尼今年逾90萬公頃林地慘遭祝融 估至少損失52億美元

2019-12-11 22:04

時代雜誌揭曉2019年度風雲人物：瑞典環保少女童貝里

2019-12-11 20:50

極端氣候衝擊 促難民大遷徙

2019-12-11 19:35

英保守黨反伊斯蘭 學者憂製造仇恨

2019-12-11 19:35

阿國政界陷貪污 2前總理分別判刑

2019-12-11 19:35

「我控訴緬甸屠殺！」國際法庭上「冷漠」的翁山蘇姬

2019-12-11 18:02

U2主唱波諾到菲律賓 放話要杜特蒂顧人權

2019-12-11 17:35

北韓走巧門 可能發起不刺激川普的新挑釁

2019-12-11 17:17

出動嗅探犬、無人機！非洲豬瘟來到邊界 德國如臨大敵

2019-12-11 15:12

英大選前傳4歲病童睡地板 真假吵翻天

2019-12-11 14:31

英投票前夕 保守黨民調優勢縮小

2019-12-11 14:20

美作梗 WTO上訴機構停擺

2019-12-11 14:17

助人建燃煤電廠 中日減煤不力遭批

2019-12-11 14:14

星國耶誕跨年渡假 媒體小編助推台灣4絕美景點

2019-12-11 14:13

中日韓領導人會議將登場 聚焦半島局勢日韓關係

2019-12-11 13:42

南太平洋小島布干維爾公投結果出爐 98%贊成獨立

2019-12-11 13:42

索馬利亞首都飯店遭襲 攻擊者在內共10人喪生

2019-12-11 13:40

在野黨質疑對中軟弱 杜魯道連任後首嚐挫敗

2019-12-11 13:08
看更多

熱門文章

影／美房產公司年終發3億元！全場員工哭成一片

2019-12-11 16:48

他載「受傷哈士奇」回公司 同事看一眼嚇壞

2019-12-11 17:22

38男共享1女！詐騙集團包吃包住 屋內保險套供性服務

2019-12-11 16:13

分析師：美中可能趕在周六晚上11時宣布達成貿易協議

2019-12-11 21:41

黑人夫妻生出全白嬰兒 路人老愛問：孩子是誰的？

2019-12-11 14:52

聯準會暗示到明年都會按兵不動 偏鴿立場壓低美元

2019-12-12 05:17

影／淡定哥！致命雪崩來襲 他慢跑逃離還自拍

2019-12-11 16:23

櫻花妹超佩服台女！「3大原因」讓她狂讚：地表最強生物

2019-12-11 22:32

時代雜誌揭曉2019年度風雲人物：瑞典環保少女童貝里

2019-12-11 20:50

眾院通過最終版NDAA 川普推文：別再拖了 我立刻簽

2019-12-12 07:50

洗衣機也能藏！美海關又查獲陸偷渡客 活逮11人

2019-12-11 22:15

Aramco上市首日飆10%直奔漲停 市值1.88兆美元超越蘋果

2019-12-11 16:00

是誰惡作劇？賭城鴿子頭戴牛仔帽到處飛

2019-12-11 23:06

18歲男狂打工樂喊成功買房 真相曝光慘遭打臉

2019-12-11 15:14

庫克到新加坡傳統市場吃早餐 除了碗糕.豆漿還愛這甜點

2019-12-11 19:07

Fed今年最後一場決策會 如預期按兵不動

2019-12-12 03:02

正妹IG曬「拐杖糖髮色」網狂讚：擊敗所有聖誕造型

2019-12-11 14:47

沒錢看醫生！部分美國人吃魚類抗生素治病

2019-12-12 10:08

老少皆慘！韓智庫：60歲退休制增企業負擔 青年失業飆

2019-12-11 17:54

繼華為後…美國禁購令擬擴及中國巴士、列車 比亞迪、中車首當其衝

2019-12-11 13:40

出動嗅探犬、無人機！非洲豬瘟來到邊界 德國如臨大敵

2019-12-11 15:12

南太平洋小島布干維爾公投結果出爐 98%贊成獨立

2019-12-11 13:42

大陸對美的報復性關稅 間接衝擊汽車銷售

2019-12-12 08:49

愛貓受困洗衣機「旋轉20分鐘」 飼主CPR撿回一命

2019-12-11 17:39

200律師疑私怨報復襲擊醫院 導致3病人失救枉死

2019-12-12 10:14

時代雜誌總編：瑞典少女童貝里體現青年行動主義

2019-12-12 03:39

空巴訂單及交貨量再度打敗波音 歸因737 MAX效應

2019-12-11 14:42

路透獨家／二戰後首見 美軍計畫出資興建稀土處理設施

2019-12-11 17:14

聽到低級笑話也只能忍耐 日本大學生控訴「職前性騷擾」

2019-12-11 15:29

被彈劾比一比 華勒斯：川普比柯林頓問題大得多

2019-12-11 19:36

Fed今年最後一場決策會 要點一次看

2019-12-12 04:46

Fed暗示：到2020年可能都按兵不動

2019-12-12 03:16

白宮鷹派納瓦羅用虛構專家帶風向：反對美中達協議

2019-12-12 09:30

鮑爾眼中美經濟像「半滿水杯」 堅韌結實卻有漏水風險

2019-12-12 02:55

韓流在世界／吹襲北歐、以巴、東非、拉美 連瑞典妹子都迷K-POP

2019-12-11 17:15

時代雜誌風雲人物 瑞典環保少女童貝里

2019-12-12 00:02

1.8兆美元 沙國石油公司市值超越蘋果

2019-12-12 00:17

開發中亞洲經濟 亞銀再下修

2019-12-12 00:19

韓流在世界／K-Pop不要分那麼細？白人男團也想當韓星

2019-12-11 17:41

美股上漲 Fed示意短期內維持利率不變

2019-12-12 07:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top