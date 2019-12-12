影／火山燒傷太嚴重！紐西蘭急需120萬平方公分皮膚

紐西蘭懷特島火山9日爆發，有27人身負超過30%灼傷，部分受害者灼傷面積更高達九成以上，其中22人還有吸入性燒傷，需要使用呼吸器，仍處於命危狀態，另新增2人傷重不治，加上8名失蹤者推定死亡，使得罹難人數上升到16人。紐國燒燙傷治療小組已經全面動員，有關單位則緊急採購更多皮膚以備使用。

「我們目前還有供應，但正緊急採購更多資源，以供敷料和植皮。」麥奴考區域衛生局（Counties Manukau DHB）醫學主任華生醫師（Peter Watson）說：「為滿足患者的持續需求，我們預估需要額外120萬平方公分的皮膚。」

澳洲維多利亞省與新南威爾斯省當局11日已宣布，捐贈2萬平方公分的皮膚，給紐西蘭火山燒燙傷的病患。

對於燒燙傷患者來說，皮膚就是有助復原的「天然貼布」，可防止感染、減少疤痕和痛楚。如果患者腿部和耳後皮膚不能使用，醫生就需要使用捐贈的肌膚。

一般狀態下，捐贈者的皮膚對紐西蘭燒燙傷治療小組已綽綽有餘，但懷特島火山爆發事件的受害者數目前所未有，加上他們非常接近火山口，燒傷變得特別嚴重，加上有毒氣體、化學物質和熱岩碎片等，導致治療變得更複雜，醫療單位才決定提前準備。

華生醫師指出，比起尋常燒燙傷患者，懷特島火山爆發受害者必須更快接受緊急手術，他們已向美國貨源下單，鄰國澳洲的皮膚和組織銀行也願提供支援。據指初步植皮可維持數周，但常常需要更換，直到人體開始自行修復為止。