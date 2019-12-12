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歐盟首席談判代表錄音曝光！打臉強生脫歐計畫

2019-12-12 11:48聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

英國國會選舉投票前夕，歐盟首席貿易談判代表非公開談話曝光，承認脫歐貿易協議無法依英國首相強生說法如期完成，打臉強生「完成脫歐」的選舉承諾。

英國從台灣時間今天下午3時開始投票，明天凌晨結束投票。各機構民調顯示，執政的保守黨最多領先12個百分點，有的則不到二位數，且無法排除出現僵局國會的可能。

根據獨立報獨家取得的錄音，歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）在一項非公開會議上表示，英國計畫在2021年前用11個月完成貿易協議談判「不切實際」，指出協商將會拖到2021年底之後。

巴尼耶向一群資深歐洲議員表示，「針對這項協議，我們在11個月內無法完成所有事情。我們會盡所能，但無法全部完成」。

他表示，如果英國不把過渡期延長一、兩年，可能面臨另一個「懸崖」，與歐盟的商業往來將依照世界貿易組織（WTO）的規定進行。

他說，英國政府必須在明年6月做出是否延長過渡期的決定。

這番談話將影響以「完成脫歐」為基礎的保守黨的選民。

強生在10日向選民表示，他將會「完成三年多前的公投決定，帶領英國前進」。他說，脫歐的爭論將在明年2月前結束，政府將能夠聚焦在民眾關心的議題上。

針對巴尼耶的錄音，保守黨拒絕評論，不過反對黨派對此感到憤怒。

自由民主黨候選人布雷克（Tom Brake）向獨立報表示，「這證實我們早已知道的事，強生用他殘破的脫歐計畫騙取選票」。

歐盟領袖12起在布魯塞爾舉行兩天會議，討論脫歐協商的下一步，將公布協商策略和對巴尼耶的新指示。

歐盟首席貿易談判代表巴尼耶表示，英國要在11個月內完成脫歐貿易協商「不切實際」。...
歐盟首席貿易談判代表巴尼耶表示，英國要在11個月內完成脫歐貿易協商「不切實際」。路透
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英國脫歐強生

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