修訂版美墨加協定 墨參院擬本周通過加國恐遭拖延

經過了數月協商，美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）進展仍有變數；墨西哥參議院多數黨領袖正力推本周通過修正版協定，但加拿大反對黨揚言拖延批准程序。

美、墨、加三國領袖一年多前簽署最初USMCA協定，以取代原本的北美自由貿易協定（NAFTA）。USMCA經過修訂後，三方代表周二簽署協定，準備送交各自的國會批准。

美國眾議院計畫下周進行表決，不過參議院多數黨領袖麥康奈表示，參議院在完成明年的彈劾審判前不會處理美墨加貿易協定。

墨西哥參議院多數黨領袖Ricardo Monreal表示，希望在12月15日秋季會期結束前進行表決。知情人士透露，Ricardo Monreal計劃先將協議附錄於周三晚間在委員會通過，周四在參議院中表決。

加拿大總理杜魯多宣稱，國會將很很快批准協定，但加國兩大反對黨卻表示，自由黨政府在修訂談判中表現糟糕，他們可能採取行動拖延批准程序。

保守黨抱怨自由黨在修訂談判的最後階段並未徵詢他們的意見，該議員Leona Alleslev抨擊杜魯多「怯懦地接受」美國和墨西哥的條件。