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歐盟委會通過《綠色協議》 會員國支持為成敗關鍵

2019-12-12 09:49德國之聲 德國之聲

歐盟執委會首位德國籍女性領袖馮德萊恩。 圖／路透社
歐盟執委會首位德國籍女性領袖馮德萊恩。 圖／路透社
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歐盟委員會周三 (12月11日)簽署了主席馮.德萊恩提出的《歐盟綠色協議》，此協議承諾將資金投注到在應對氣候變遷過程中，進度落後的歐盟成員國。 然而，這個協議仍須得到歐盟成員國元首與歐盟議會的同意後，才能成為完整的法律。

馮.德萊恩將《歐盟綠色協議》稱為是歐盟的新的发展策略。她表示：「針對如何應對氣候變遷，我們仍沒有完整的解答，但今天是該過程的起點。 對歐盟來說，這是我們的『登上月球』的一刻。《歐盟綠色協議》充滿野心，但是我們也會透過執行這個協議，來小心審視每個策略所帶來的影響。 」

馮.德萊恩說，仰賴石油與污染來刺激經濟成長的策略已過時。她強調，《歐盟綠色協議》不僅能降低碳排放量，也能創造更多就業機會並刺激更多的創新发想。

其他歐盟國家怎麼說

根據協議內容，歐盟在2030年必須把碳排放量降低到1990年碳排放量的50%。 歐盟預計於2021年開始向特定產業中污染程度高的外國企業征收「跨境碳排放稅」。此外，歐盟也將投入1千億歐元來幫助成員國進行能源轉型。 然而，目前已有東歐成員國表明他們不支持這項協議。

歐盟成員國元首周四 (12月12日) 將於布魯塞爾舉行的一場會議中針對《歐盟綠色協議》進行討論。目前波蘭、匈牙利與捷克這些重度仰賴火力发電的成員國尚未表態將加入歐盟在2050年達成零碳排放量的目標。 歐盟已成立了一個「公平轉型基金」來幫助成員國進行能源轉型，然而目前該基金的實際總額仍須視歐盟2021到2027年間的長期預算而定。

馮.德萊恩周三表示：「歐盟希望成為发展氣候友善企業的先驅者，其中也包含資助氣候友善的相關措施。 但是我們也得確保在发展過程中，所有成員國都得到應有的協助。 換句話說，這個轉型過程只有兩種可能性，也就是所有成員國都轉型成功，或是整個計劃最終失敗。 」

歐盟的數據顯示，該地區1990年到2018年間的碳排放量減少了23%，而歐盟整體經濟同時期則成長了61%。 然而，聯合國也曾警告，全球有面臨整體計劃失敗的可能性。 4年前，世界各國在巴黎舉行的聯合國氣候峰會中，訂定了在本世紀結束前，將全球氣候暖化幅度控制在攝氏2度的範圍內。然而，目前專家預估除非各國開始采取積極應對的措施，他們將無法達成在巴黎峰會所訂定的目標。

楊威廉/夏立民 (路透社/美聯社)

本文章由德國之聲授權提供】

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