印尼今年逾90萬公頃林地慘遭祝融 估至少損失52億美元

世界銀行預估，印尼今年來的森林大火可能造成至少52億美元的經濟損失。美聯社 分享 facebook

世界銀行（World Bank）11日公布，印尼今年來的森林大火預估造成至少52億美元的經濟損失，相當於印尼國內生產毛額（GDP）的0.5%。

這項報告在評估印尼今年6到10月八個遭火災侵襲的省份後，得出這項數據，但未統計火災延燒至11月的經濟損失。

世界銀行表示，森林及土地火災和火災產生的霧霾，對印尼經濟造成重大負面影響，對資產造成的直接損失預估為1.57億美元，對經濟活動造成的損失預估為50億美元。

報告也說，逾90萬名民眾因火災引發呼吸系統疾病，有12個國家的機場暫停營運，而印尼、馬來西亞及新加坡有數百所學校也因火災暫時停課。

印尼官方數據顯示，今年來遭火災燒毀的森林及土地面積逾94.2萬公頃，燒毀面積為2015年來最大；當年火災侵襲的面積為260萬公頃。印尼官員表示，火災延燒面積急遽擴大，是因聖嬰現象的氣候型態延長了旱季。

世界銀行預估，火災將損害印尼2019、2020年的經濟成長率，預料分別折損0.09個百分點和0.05個百分點。世銀預估印尼今、明兩年的GDP成長率分別是5%和5.1%。

世界銀行指出，自1997年以來，印尼長期面臨人為縱火的問題，因認為放火燒林是整理農地最廉價的途徑。